Elektrik kazaları nasıl engellenir? İşte yapılması gerekenler...

Son aylarda yurt yangınları, havuz elektrik kaçakları, düğün salonu trafo aşırı yüklenmesi gibi olaylar ile elektrik tesisatlarının kontrolleri bir kez daha önem kazandı. Kontrolleri yapılmayan tesisatlar, elektrik kaçağı ile ölümlere ya da çıkardıkları yangın sebebi ile ölüm ya da yaralanmalara sebep olmakta.

ZORUNLU OLMASINA RAĞMEN...

25.04.2013 tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanları'nın kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Elektrik tesisatları, paratoner ve topraklama ölçümleri yılda en az bir defa periyodik kontrolünün yapılması gerekiyor.

Havaların ısınması ile insanların havuzlara akın ettiği görülmekte. Bu tesislerde hem elektrik hem de diğer sağlık şartlarının sağlandığı uzmanların denetimleri ile yapılmalı. Ancak denetimler ya yapılmıyor ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişilerce yapılıyormuş gibi gösteriliyor. SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Periyodik Kontrol Departman Müdürü Erdinç Yıldırım kontrollerin nasıl yapılması gerektiğini açıkladı.

KAÇAK AKIM RÖLESİ ÖLÜMLERİ ENGELLİYOR

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 18 Maddesi gereğince panolarda Kaçak Akım Rölesi kullanılması gerektiği belirtiliyor. Kaçak akım rölesinin olmaması herhangi bir kaçakta insanların akıma kapılıp ölmesine sebebiyet vermekte. Testler esnasında Rölenin bağlı olup olmadığı ve zamanında tepki verdiği kontrol edilmelidir. Basit bir kontrol gibi görünmesine rağmen tamamen uzman kişilerce gerekli testler yapılıp raporlanmalı.

AŞIRI YÜKLENMELER NASIL TESPİT EDİLMELİ?

Trafolarda ya da sigortalarda aşırı yüklenmeler termal kamera ile tespit edilmekte. Sıcaklık seviyelerinin üzerine çıkan durumlarda bakım firmaları acil bakım yapmalıdır. Yaşanan bir çok kazanın sonucunda Elektrik trafo ve panolarında aşırı ısınma sonucu yangın çıktığı raporlanmakta.

CEZAİ YAPTIRIMLAR CAYDIRICI DEĞİL

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında idari para cezası öngörülmüş fakat bu yeterli olmayıp periyodik kontrollerin yapılıp yapılmadığını etkin bir şekilde denetleyecek idari yapının oluşturulması gerekiyor.