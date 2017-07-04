Uber AB'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya

Fransa'da akıllı telefonlara kurulan elektronik ulaşım uygulaması "UberPop"un ceza mahkemelerinde dava edilmesinde teknik hatalar olduğu yönündeki başvurusu, Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanı'na taşındı.

Başsavcı Szpunar, Fransa'nın Uber'e yönelik açtığı ceza davasında, üye ülkelerin UberPop gibi yasa dışı bir biçimde ulaştırma alanında faaliyet gösterenlere yönelik yasaklamalarda ve cezalandırmalarda bulunabileceği görüşünü açıkladı.

UberPop hizmetinin ulaştırma alanına girdiği ve dijital bir platform olarak veri toplumu hizmeti sayılmaması gerektiğini belirten Başsavcı, Uberin engellenmesine yönelik yasal düzenlemelerin AB Komisyonu tarafından değerlendirilmesinin gereksiz olduğunu kaydetti.

Başsavcının görüşünün, bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Uber, Fransa'da UberPop hizmetiyle faaliyet yürütüyor. Bu sistem, müşterileri profesyonel sayılmayan sürücülerin kullandığı araçları ile buluşturuyor.

Fransa yasaları lisanslı olmayan sürücülerin taksi hizmetleri sunmalarına izin vermiyor. Uber ise Fransa'nın uygulamayı yasaklamaya yönelik gerçekleştirdiği düzenlemelerin AB hukukuna uygun olmadığını iddia ediyor.

AB'DE UBER

Uber, son yıllarda özellikle Avrupa'da çeşitli ülkelerdeki taksi birlik ve dernekleri tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.

Uber özellikle Avrupa ülkelerinde taksicilikle ilgili yasal düzenlemelere uymadığı, vergi kaybına ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle aleyhinde açılan davalarla boğuşuyor.

AB Adalet Divanı, başka bir dava kapsamında Uber uygulamasının dijital platform mu yoksa ulaştırma şirketi mi olduğunu karar bağlamaya çalışıyor.

Uber, AB Adalet Divanı tarafından dijital hizmet sağlayıcısı yerine ulaşım hizmeti sunan bir şirket kategorisinde görülürse taksi şoförü lisansı, işçi hakları, vergilendirme, araç sigortası ve güvenlik başta olmak üzere daha birçok farklı alanda gerekli izin ve ek giderlerle karşı karşıya kalabilecek. Bu davanın yıl sonuna kadar karara bağlanması öngörülüyor.