Kaş’ta 12 ay dalış yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından dalış tutkunlarını çeken Kaş, mevcut potansiyelini bir adım daha ileri götürmek üzere örnek bir adım atıyor. Bundan böyle Kaş'ta dalış sezonu hiç bitmeyecek, yılın 12 ayı dalış yapılabilecek. Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar'ın öncülüğünde, CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Anna Arzhanova ve TSSF (Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özer'in işbirliği ile temelleri atılan Dört Mevsim Kaş Projesi ile Kaş, Akdeniz'in "sualtı merkezi" olacak. İlçede faaliyet gösteren dalış merkezleri, konaklama tesisleri, kafe ve restoranların da ortaklığı ile sualtı turizmi için Kaş'a gelenler bundan böyle yılın 12 ayı, kesintisiz, kaliteli ve indirimli hizmet alabilecek. Öte yandan, Kaş, 2-9 Ekim tarihleri arasında CMAS Dünya Avrupa Serbest Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.