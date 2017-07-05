Kıdem tazminatı ile ilgili flaş açıklama!

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "13 Temmuz'a kadar paydaşlar kendi çözüm önerilerini yazılı metin halinde verecek" dedi.

Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta işveren var, bir tarafta çalışan var. İkisi arasındaki ortak nokta yüzde 50'lerin üzerini geçtiyse, yüzde 70'e çıkmasına gayret ederiz. Toplumsal ihtiyaç, yüzde 70'i yakaladık, TBMM'e götürürüz orada da biraz daha olgunlaşır. Yüzde 70 üzerinde uzlaşı yakalarsak üzerine gideriz"

Son dakika flaş haber... Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

"KARARI 13 TEMMUZ'DA BAŞBAKAN'A GÖTÜRECEĞİZ"

Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz