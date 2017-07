Rayiç yerine standart fiyat

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, gayrimenkul sektörü ve internetten kiralama, satışlara ilişkin iki önemli adım atıyor. Alım-satımda ortaya çıkan abartılı fiyatlara yeni düzenlemeler geliyor, değerleme sorunu ise çözüme kavuşuyor. Belediyelerdeki rayiç bedel yerine güncel verilerin yer aldığı arsa-konut değerleri sisteme girilerek her ilçe, ilin konut değerleri uluslararası kriterlere göre yeniden belirlenecek. Elektronik ortamda gayrimenkul alım, satım, kiralama işlemlerine de çifte denetim geliyor. Maliye yaklaşık 200 kişilik ekiple sektördeki alım-satımlarını takip edecek. İnternetten konut satan siteler resen vergi mükellefi yapılacak.Ekonomi yönetimi, gayrimenkulde "istisna ve muafiyetler", kentsel rantların vergilendirilmesi, imar mevzuatını masaya yatırdı. Maliye, son beş yılda ev, arsa, dükkân alıp satanların beyanlarını özel bir yazılım sistemiyle takibe aldı. Doğru beyan vermeyenler de uyarılıyor. Gayrimenkul alım-satım, kiralama işi yapan sitelerin vergi kaygı olup olmadığına bakılacak. Kaydı bulunmayanlar resen mükellef yapılacak.Maliye,bankadan kullanılan konut kredisiyle resmi satış bedellerini karşılaştırıyor. Karşılaştırmada bir uyumsuzluk ve satış bedelinde düşük beyan tespit ederse alım-satımın muhatapları izaha davet ediliyor. Daha az tapu harcı ödemek için konutun değerini düşük gösteren alıcı ile daha az vergi ödemek için değeri düşük gösteren satıcıya ceza kesiliyor. Tahakkuk eden vergiler ve izahat zammını zamanında öderse, söz konusu vergi zararının da yüzde 20'sini ödüyor.Maliye Bakanı Naci Ağbal, elektronik ortamdaki alım, satım, kiralamadaki yoğunluğa dikkat çekerek, "Evini satmak isteyen farklı sitelere ilan veriyor. Yeni birimimiz bunları izleyecek. Örneğin internetten bir konut kiralanıyor. Kiracı parayı o siteye yapıyor, site de ev sahibine ödüyor. Bu durumda hem konutun hem de sitenin sahibinin beyanda bulunması gerekiyor. Vergi dairesinde kaydı olmayan internet sitelerini mükellef yapacağız" diye konuştu.Naci Ağbal, bakanlığın "resen mükellefiyeti tesis etme" yetkisi bulunduğunu anımsatarak, "Bir mükellef, ticaret yaptığı halde, vergi dairesine gelip, normal mükellefiyet tesis ettirmemişse, Maliye Bakanlığı bunu tespit altına alıp, raporlaştırabilir. Vatandaşın talebi olmasa bile resen mükellefiyet tesis edilebilir. Böyle bir durumda, kişiye her vermediği beyanname için ceza kesme, ödemediği her vergi için vergi takdir etme hakkımız var" dedi.