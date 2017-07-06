'6 aylık işsiz' olma şartı 3 aya iniyor

Bakan Müezzinoğlu, "Artık istihdam teşviğinden yararlanmak için Bağ-Kur'lular, tarım sigortalıları gibi alanlarda 3 ay işsiz kalma şartı olmayacak. Mevsim bitimi, kampanya bitimi gibi nedenlerle işsiz kalanlarda da 6 ay işsiz olma şartı, 3 aya inecek. 2017'de kurulan işyerleri de teşviklerden yararlanacak. 2016 Aralık ayında hiç işçi bildirmemiş işyerleri de teşvikten faydalanacak. Genelge yayınlanınca, yeni şartlar da yürürlüğe girecek" dedi.

İSTİHDAM İÇİN 3 AY SİGORTASIZ ÇALIŞMA ŞARTI 10 GÜNE İNİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: Gençlere istihdam için 3 yıllık bir eylem planımız var. Genç girişimciye teşvik vereceğiz. Teşviklerin hedef kitlesi genişledi, yeni kurulan firmalar da yararlanacak. İstihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartını 10 güne indiriyoruz.