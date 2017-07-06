Avrupa borsaları ECB tutanaklarının ardından 11 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi tutanakların ardından yüzde 1.1 gerileyerek 11 haftanın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.8 ekside bulunuyor. Endeskteki tüm alt sektörler gerilerken euro bölgesi lokomotif hisseleri de 11 haftanın en düşük seviyesinde bulunuyor. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yüzde 0.5 ekside.

Piyasalar tutanakların yanı sıra şirketlerin yayımladığı ara dönem bilançolarına odaklanırken, Reckitt Benckiser ve Sodexo gerileyeren hisselere öncülük etti.

Reckitt STOXX endeksini aşağı çeken başlıca hisselerden biri olarak yüzde 2 geriledi. İngiliz tüketim malları üreticisi grubu, geçen ayki küresel siber saldırının birçok pazardaki faaliyetleri aksatmasının ardından büyüme tahminlerini azalttı.

Compass Group'tan sonra dünyanın ikinci büyük yemek hizmeti şirketi olan Sodexo, üçüncü çeyrekte beklenenden düşük sonuç açıkladığı gibi satış büyüme hedefini de düşürdü. Şirketin hisseleri yüzde 5.6 gerileyerek 14 haftanın dip seviyesini görürken, rakibi Compass'da yüzde 1.7 geriledi.

Associated British Foods, sahip olduğu Primark elbise zincirinin beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini açıklamasının ardından yüzde 2.6 değer kazanarak Avrupa'da en çok kazananlar arasında yer aldı.