Berat Albayrak'tan flaş elektrik açıklaması!

Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"3 Temmuz Pazartesi günü hem günlük hem de anlık elektrik tüketiminde rekor kırdık. Çifte rekor tüketimi kısıtsız, kesintisiz karşıladık.

3 Temmuz günü ilk rekorumuz 46.400 MW ile anlık en yüksek tüketimde gerçekleşti. Aynı gün 927.875 MW ile en çok elektrik tüketilen gün oldu.

Hamdolsun, "yerli ve yenilenebilire dayalı üretim" ile "elektrik iletim-dağıtım altyapıları yenileme" hamlelerimiz meyvesini vermiş oldu.

Milli Enerji Politikası ile milletimize ihtiyaç duyduğu enerjiyi en ucuz,en modern ve en kaliteli şekilde sağlama hedefini ortaya koymuştuk.

İnşallah, enerji alanındaki yatırımlarımız ile milletimizin refah ve konforunu artırırken, ülke ekonomimizi büyütmeye katkı sağlayacağız.

Her şeyin en iyisini hak eden milletimizin verdiği emaneti layıkıyla taşımak, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak için çok çalışacağız"