Emekliye zam takvimi

BUGÜN NELER OLDU

ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, memur emeklilerinin denetleşti. Memur ve emeklilerinin yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı,olarak açıklandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin bu ay maaşlarışeklinde yatırılacak. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerizam alacak. Tüm kesimler zamlı maaşlarını bu ay ceplerine koyacak.Temmuz ayında almaları gereken maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle erken aldılar. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içerisinde verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyuracağı tarihte memur emeklileri zam farklarını alacak. Halen en düşük memur emeklisi maaşı,seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yapılacak yüzde 6.92 artış ile bin 871 TL'ye yükselecek. MEMUR: En düşük memur maaşı ise 2 bin 558 liradan 163 lira artışlayükselecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 787 liradanartışla 10 bin 435 liraya yükselecek. Memurların maaşları ise her ayın 15'inde yatırılıyor. 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geldiği için memurlar maaşlarını ve zamlarını 14 Temmuz Cuma günü ceplerine koyacak.Bu yıl emekli olan SSK'lıya zamla birlikte en azmaaş bağlanacak. Yapılacak zamla 2000'den önce emekli olan bir SSK'lı emeklinin taban maaşı, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olan SSK'lı emeklinin maaşı bin 165 liraya çıkacak. Bağ-Kur'lu esnafın taban maaşı, Tarım Bağ-Kur'undan emekli olan bir vatandaşın en düşük maaşı iseyükselecek.vezamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına görearasında alacak.ve memur emeklilerinin Ocak ve Temmuz ayında aldıklarıyla birlikte yıllık kümülatif zamları yüzde 10.1, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 yılı için aldıkları toplam zam ise yüzde 10.9 oldu. Enflasyon ise Haziran'da, 2016 Haziran'a göreve 12 aylık ortalamalara göre iseolarak gerçekleşti. Zam oranlarına bakıldığında da emeklinin enflasyona yenilmediği görüldü. Aralık maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki yıllık değişim şöyle yaşandı: ?? Temmuz'da maaşı 1.108,99 liraya çıktı. ?? Aynı dönemde oluşan enflasyon yüzde 5.89 gerçekleşti. ?? Emekli 58.9 lira fazla harcarken kazancı 109 lira arttı. ?