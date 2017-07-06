Emekliye zam takvimi

Haziran
ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlar belirlendi
. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı
, memur emeklilerinin de enflasyon farkı
netleşti. Memur ve emeklilerinin yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı, yüzde 2.91
olarak açıklandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin bu ay maaşları yüzde 4 zam + yüzde 2.92
şeklinde yatırılacak. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89
zam alacak. Tüm kesimler zamlı maaşlarını bu ay ceplerine koyacak.
MEMUR EMEKLİLERİ:
Temmuz ayında almaları gereken maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle erken aldılar. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içerisinde verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyuracağı tarihte memur emeklileri zam farklarını alacak. Halen en düşük memur emeklisi maaşı, bin 750 lira
seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yapılacak yüzde 6.92 artış ile bin 871 TL'ye yükselecek. MEMUR: En düşük memur maaşı ise 2 bin 558 liradan 163 lira artışla 2 bin 721 liraya
yükselecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 787 liradan 648 lira
artışla 10 bin 435 liraya yükselecek. Memurların maaşları ise her ayın 15'inde yatırılıyor. 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geldiği için memurlar maaşlarını ve zamlarını 14 Temmuz Cuma günü ceplerine koyacak.
HERKESE ARTIŞ
SSK - BAĞ-KUR EMEKLİSİ:
Bu yıl emekli olan SSK'lıya zamla birlikte en az 885 lira
maaş bağlanacak. Yapılacak zamla 2000'den önce emekli olan bir SSK'lı emeklinin taban maaşı bin 485 liraya
, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olan SSK'lı emeklinin maaşı bin 165 liraya çıkacak. Bağ-Kur'lu esnafın taban maaşı bin 290 liraya
, Tarım Bağ-Kur'undan emekli olan bir vatandaşın en düşük maaşı ise bin 6 liraya
yükselecek. SSK
ve Bağ-Kur emeklileri
zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz'un 17'si ile 28'i
arasında alacak.
ENFLASYONUN GALİBİ VATANDAŞ OLDU
Memurların
ve memur emeklilerinin Ocak ve Temmuz ayında aldıklarıyla birlikte yıllık kümülatif zamları yüzde 10.1, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 yılı için aldıkları toplam zam ise yüzde 10.9 oldu. Enflasyon ise Haziran'da, 2016 Haziran'a göre yüzde 10.90
ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 9.36
olarak gerçekleşti. Zam oranlarına bakıldığında da emeklinin enflasyona yenilmediği görüldü. Aralık maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki yıllık değişim şöyle yaşandı: ? Maaşı Ocak'ta 1.047,30 lira oldu.
? Temmuz'da maaşı 1.108,99 liraya çıktı. ? Bu dönemde aldığı zam yüzde 10.9 oldu.
? Aynı dönemde oluşan enflasyon yüzde 5.89 gerçekleşti. ? 1000 liranın satın alma gücü 941,1 liraya düştü.
? Emekli 58.9 lira fazla harcarken kazancı 109 lira arttı. ? 1000 lira alan memur emeklisindeki artış ise 101 lira oldu.