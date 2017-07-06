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geçiş ihlali tebligatları ne gönderildi

Giriş Tarihi: 6.7.2017 10:05 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 10:18
HGS geçiş ihlali ceza tebligatları araç sahiplerine gönderildi

ARAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLDİ

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içinde ürünü almayan ya da bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen ne giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince i işlem uygulandığı anımsatılarak, geçen yıl HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği ifade edildi.

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HGS geçiş ihlali ceza tebligatları araç sahiplerine gönderildi
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