Prim borcu Bağ-Kur'luların sağlık hizmetine engel olmayacak

Birikmiş prim borcu dolayısıyla sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur esnafının sorununu çözeceklerini belirten Müezzinoğlu "Başbakan'ın talimatı oldu. Onunla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız. Yasayı Meclis tatile girmeden yetiştiremediğimiz için önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu kararı alacağız. Prim borcu olsun, olmasın tüm Bağ-Kur esnafının sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Eylül ekim ayında da Meclis'te bu konuda yasal düzenleme çıkartacağız. Bağ-Kur esnafımızın emeklilik primleriyle sağlık primlerini ayıracağız. Emeklilik primlerini yatırmamış olsalar bile, sağlık primini yatıran Bağ-Kur esnafı sağlık hizmeti alabilecek" dedi

GSS'DE DEVRİM YAPTIK

GSS kapsamı dışında kalan 6-7 milyon vatandaşın olduğunun altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Daha önce bu kişilerden gelir durumlarına göre aylık 426 lira, 213 lira ve 71 lira gibi prim talep ediliyordu. Baktık ki tahsil edilebilirliği yok. Herkes 53 lira ödeyip GSS kapsamına girsin, şayet bunu da ödeme gücü yoksa onlar da gelir testine girerek yeşil kartlı kapsamında hizmet alsınlar dedik. Türkiye şu anda bütün vatandaşlarını GSS kapsamı içine şöyle veya böyle almış oldu. Prim konusu, GSS'nin en zayıf ayağı idi. En güçlü devrim, sessiz devrim de burada oldu. Ama henüz başvurular arzu ettiğimiz seviyede değil.