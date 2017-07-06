THY'den ABD'ye büyük sürpriz

Türk Hava Yolları, ABD'deki marka bilinilirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. THY, 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü'nde adını lazerle Los Angeles ve Hollywood semalarına yazdırdı.
Büyük beğeni toplayan reklam kampanyası kapsamında yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Turkish Airlines yazısının şehrin değişik noktalarından görünmesi sağlandı.
THY sosyal medya hesabı Twitter'da "Amerika Birleşik Devletleri'nde gökyüzü, ismimizle dün çok güzeldi!" yazısı altında görüntüleri paylaştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER;
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