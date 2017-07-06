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THY'den ABD'ye büyük sürpriz

Giriş Tarihi: 6.7.2017 12:28 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 12:36
THY'den ABD'ye büyük sürpriz

Türk Hava Yolları (THY), 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde adını lazerle gökyüzüne yazdırdı. Lazer gösterisi büyük beğeni topladı

Türk Hava Yolları, ABD'deki marka bilinilirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. THY, 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü'nde adını lazerle Los Angeles ve Hollywood semalarına yazdırdı.

Büyük beğeni toplayan reklam kampanyası kapsamında yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Turkish Airlines yazısının şehrin değişik noktalarından görünmesi sağlandı.

THY sosyal medya hesabı Twitter'da "Amerika Birleşik Devletleri'nde gökyüzü, ismimizle dün çok güzeldi!" yazısı altında görüntüleri paylaştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

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THY'den ABD'ye büyük sürpriz
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