Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? 8 Temmuz 2017

Yatırıcımlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? sorularının cevapları... Gram altın dün günü 142,89 lira seviyesinden kapattı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları ise 232,13 liradan işlem görüyor.

Altının gramı güne yükselişle başladı

AA Finans Analisti Memiş: "Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabilir."

Güne yükselişle başlayan gram altın, 143 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 143,4 lira seviyelerini test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 142,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarındaki fiyatlamalara göre 142 lirayı görse de bu seviyelerden yükselişe geçti ve saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.221,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, "Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin altının ons fiyatını baskı altında bıraktığını görüyoruz." dedi.