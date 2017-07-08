G20’ye büyüme ve göç damga vurdu

Dünyanın dolar bazında en büyük ekonomisine sahip 20 ülkenin (G20
) liderleri Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya geldi. İki gün sürecek zirvede iklim değişikliği, ekonomik büyüme, göç ve terörle mücadele konuları masaya yatırılıyor.
ZAMAN DARALIYOR
Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirves
i'nde dün aile fotoğraf çekiminin ardından "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı oturumun açılış konuşmasını, G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı. Merkel, milyonlarca insanın G20 liderlerinin dünyanın sorunlarını çözmeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi. Merkel, "G20'de her liderin iyi sonuçlar elde etmek için çaba göstereceğinden eminim. Çözümler ancak uzlaşmaya hazır olduğumuzda bulunabilir" dedi. Küresel sorunlara çözüm bulunması için zamanın daraldığı uyarısında bulunan Merkel, çözüm için dünya liderlerinin uzlaşıya açık olması gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra 'Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji' konulu ikinci çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
SAĞLIK VE DİJİTALLEŞME
Zirve bugün 'Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık' temalı üçüncü çalışma toplantısıyla başlayacak. Bu toplantının ardından 'Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam' başlıklı dördüncü oturum yapılacak. Zirvenin kapanış toplantısından sonra ise G20 Başkanlığı'nın basın açıklaması olacak.
KİMLER KATILIYOR?
G20
ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. G20'ye üye 19 ülkenin milli geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. Birçok AB ülkesi de AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. İspanya ise daimi davetli konuk devlet kategorisinde. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri de zirveye katılıyor.