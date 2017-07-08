İTO 400 bin üyesi ile FETÖ davalarına müdahil olacak

Davalara müdahil olarak katılma hakkı elde edenler, sürecin gidişini değiştirecek kanıtları mahkemeye verebiliyor, doğrudan ya da avukatları aracılığıyla sanıklara soru sorabiliyorlar. İTO yönetimi 13 Temmuz'da konuyu oda meclisinde oylayacak. Yetki alındıktan sonra tüm FETÖ davalarına müdahil olmak için başvuru yapılacak. Hain darbe girişiminin tüm Türkiye'ye olduğu gibi işadamlarına da büyük zarar verdiğini söyleyen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "FETÖ'cü sanıkların duruşmalardaki stratejisi işi sulandırmak üzerine kurulu. Onların en ağır şekilde ceza alması için 13 Temmuz'da meclis toplantısında davalara müdahil olmak için karar alacağız" dedi.



ÜYELERE DAVET GİDECEK

400 bin üyeye davalara katılmaları için çağrıda bulunacaklarını söyleyen Çağlar, "Müdahillik önemli bizim için... FETÖ ile ilgili birçok dava var. Biz bu davaların hepsine müdahil olacağız. Başta ben olmak üzere tüm yönetim kurulu, meclis ve 400 bin üyemiz hain darbe girişimini yapanlara tepkimizi koyacağız. Katılamadığım duruşmalarla ilgili yönetim kurulumuza raporlar gelecek. Biz de elimize gelen bilgilerle gerekirse sanıklara avukatlarımız aracılığıyla soru soracağız. Olayın aydınlatılması ve FETÖ üyelerinin en ağır şekilde cezalandırılması için gayret sarfedeceğiz. Çünkü tüm Türkiye maddi manevi zarar gördü" diye konuştu.



TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

FETÖ çatı davasına müdahillik talebinin tarihi bir misyon olduğunu söyleyen Çağlar, şöyle konuştu: "Üyelerimizin hakkını ihanet şebekelerine yedirmeyiz. 15 Temmuz'daki hain teşebbüs ülke ekonomisinin tamamına vurulmak istenen bir darbe. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenlerin ortaya çıkarılmasında her bir İTO üyemizin ayrı ayrı menfaati olduğu açık. İTO olarak darbe girişiminde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için oturumlara müdahil olarak katılmak istiyoruz. Türk özel sektörü adına, bu davanın takipçisi olacağız."