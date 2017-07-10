Sanayi üretim verileri açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 arttı.



BEKLENTİ AYLIK %0.2 DÜŞÜŞ, YILLIK %5 ARTIŞ OLMASIYDI.



Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6 arttı.

EN FAZLA AZALIŞ SERMAYE MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %9,4 ile sermaye malında gerçekleşti.



EN FAZLA AZALIŞ DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve %6,6 ile mobilya imalatı takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %9,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %3,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve %2,1 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.