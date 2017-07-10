Trafik sigortasına yeni model!

Başta ticari araçlar olmak üzere riskli sürücüler için sigorta havuzu kurulacak. Uygulama 12 Nisan'dan itibaren geçerli sayılacak. Hasarı yüksek olan tüm araçlar havuz kapsamına alınacak ve tavan fiyatla getirilen indirim oranları azaltılacak. Riskli sürücüler rahat sigorta yaptırabilecek.

Trafik sigortasında, sular durulmuyor' desek, yeridir. Primlerin makul seviyeye düşmediği gerekçesiyle trafik sigortasına devlet müdahale ederek, 12 Nisan'da tavan fiyat uygulamasına geçildi. Hem sürücülerin hasar geçmişine hem de tüm araç gruplarına göre sigortacıların alacağı en yüksek trafik fiyatını devlet belirledi. Böylece primler yüzde 40'a yakın düşürüldü. Tam, 'ortalık duruldu, sorun çözüldü' derken, tavan fiyat uygulamasının üzerinden daha 3 ay bile geçmemişken şimdi de trafik sigortasında havuz modeli başlıyor. Gerekçe; bazı sigorta şirketlerinin, tavan fiyat uygulaması sonrası, zarar endişesiyle hasar riski yüksek ticari araçlar için sigorta yapmaktan kaçınmaları. İşte, Hazine, bu sorunun çözümü için yeni bir adım atarak, trafikte, 'riskli sigortalılar havuzu' oluşturdu.