Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sektör için buluştu

Dernek açıklamasına göre Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, sektörde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş 3 operatör olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik faaliyet alanları oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm önerilerini hayata geçirmek üzere tüm paydaşlar nezdinde girişimlerde bulunmak amacıyla Haziran 2016'da kurulmuştu.

Faaliyetlerine başlayan m-TOD, Türkiye'de ve uluslararası arenada kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştireceği iş birlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Bu çerçevede hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar da m-TOD'un kullanacağı temel araçlar arasında yer alacak

"MOBİL TEKNOLOJİLER, GENEL EKONOMİK BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ"

m-TOD'un kurucu Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Erhun BAŞ; Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda, mobil telekomünikasyon başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin, genel ekonomik büyüme hedefi ve istihdam gibi temel problemlerin çözümüne yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. m-TOD Genel Sekreteri Erhun BAŞ, tüm paydaşlar ile yoğun işbirliği içerisinde; vergi yükünün makul düzeylere indirilmesi, yerel yönetimlerle yaşanan sorunların 2023 hedeflerine ulaşmak üzere süratle giderilmesi, yatırım iştahının korunması ve Türkiye'nin teknolojik ilerlemesinin hızlandırılarak devamlılığının sağlanmasının, en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

OPERATÖR DEVLERİ SIRA İLE GÖREVİ DEVRALACAK

m-TOD halen 9 kişilik bir Yönetim Kurulundan ve devamlı bir sekretaryadan oluşmakta. Kurucuların eşit olarak 3'er kişi ile temsil edildiği Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise her yıl dönüşümlü olarak yürütülecek. Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Kasım 2016'da Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany olurken, başkanlığı ikinci yıl Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan daha sonrasında ise Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu devralacak.