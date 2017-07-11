3. havalimanından 250 Milyon Euro’luk imza

Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı, eşsiz bir yolcu deneyiminin yanı sıra uluslararası taşımacılıkta da adından sıkça söz ettirecek. İnşaat çalışmalarının yarısından fazlasının tamamlandığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda diğer yandan da ticari anlaşmalar imzalanmaya devam ediyor. Duty free sözleşmesinin imzalanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde yeme içme alanlarının ihalesi tamamlanırken, reklam tahsis alanlarının ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkılacak.

Oluşturulacak istihdam ve farklı iş kollarında pazarların büyümesine katkı sağlayacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, proje alanı içerisinde yer alacak Kargo Şehri ile İstanbul'u uluslararası taşımacılığın yeni merkezi haline getirecek.

İmzalanan 25 yıllık anlaşmalar ile MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik "Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü"ndeki binalarını yaparak, İstanbul Yeni Havalimanı içinde hizmet vermek için yerlerini alacakl

Toplamda 350 destinasyona uçuş imkânı sağlayacak İstanbul Yeni Havalimanı, kargo şehrinin oluşturduğu hacim ile Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sunarken e-ticaret anlamında da pazarı büyütecek.

KİRALANABİLİR ALANLARIN YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI

Yapılan rekor anlaşmanın ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin: "Türkiye'nin stratejik konumu, Türk Hava Yolları'nın kargo alanında yaptığı ciddi yatırımlar ve ülkemizin gelişen ekonomisi, Türkiye'nin hava kargo taşımacılığında her geçen gün daha da önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor. Yer hizmetleri ise etkin bir havalimanı operasyonu yönetmemiz açısından yüksek öneme sahip. Biz de İGA olarak yüzyıllar boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul'u havacılığın merkezine almak ve kesintisiz bir hizmet sunmak için kargo ve yer hizmetleri konusundaki ilk anlaşmalarımızı tamamladık. Bundan da çok mutluyuz. Bu kapsamda Türkiye'de doğmuş 6 büyük şirket ile 250 milyon Euro değerinde alan tahsis anlaşmaları imzaladık. Geçtiğimiz yıl duty free anlaşmamızı tamamlamıştık. Yeme içme alanlarında ise sözleşme aşamasındayız, gelecek aylarda reklam tahsis alanlarının ihalesine çıkacağız. Şu an itibari ile kiralanabilir alanların yüzde 50'sini kiraladık. Yüze yakın firma ile sözleşme yapıldı. Bu şirketlerin havalimanımıza yapacakları yatırımlardan doğan ticari hacimle ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ticari gücüne güç katarak kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağımızı düşünüyorum. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer alan tüm şirketler ülke ekonomisine katkı sunduklarının bilinciyle ve de Türkiye'mizi havacılık sektöründe daha ileriye taşıma amacıyla bu anlaşmaları imzalıyor" diye konuştu.

200 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE KARGO ŞEHRİ!

İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer hizmetleri için toplam 150 bin metrekarelik bir alan söz konusu olacak. Kargoda ise bu rakam, kargo uçak park pozisyonları ile tüm kargo şehrinin toplamı, 1,4 milyon metrekare olacaktır. Bu büyüklük, 200 adet uluslararası standartlardaki futbol sahasına tekabül ediyor. Kargo Şehri, 35 adet geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda operasyon yapabileceği şekilde inşa ediliyor

TÜM FAZLAR TAMAMLANDIĞINDA HONG KONG'U BİLE GEÇECEK

Hüseyin Keskin, DHMİ rakamlarına göre 2016'da Atatürk Havalimanı kargo kapasitesi 918 ton iken bu rakamın 2017'nin sonuna kadar 1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini vurgulayarak; "İstanbul Yeni Havalimanı ise bu kapasiteyi geliştirmeye açık. Havalimanımız açıldığında 2,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Şu an dünyanın en büyük kargo hareketine sahip havalimanı, 4,5 milyon tonun biraz üzerinde bir hacme sahip Hong Kong Havalimanı. İstanbul Yeni Havalimanı ise tüm fazları tamamlandığında 5,5 milyon ton kapasiteye sahip olacak." şeklinde konuştu.

Bugün anlaşmalarında sona gelinen MNG, PTT, Çelebi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürecek.

KARGO VE YER HİZMETLERİ'NDE SON TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Havacılık sektöründe son dönemde imzalanan en büyük anlaşmalardan biri olan İstanbul Yeni Havalimanı kargo ve yer hizmetleri alan tahsis anlaşmaları kapsamında firmalar, yolcu deneyimini üst seviyelere taşımak için en son teknolojileri kullanacak.

İpek Yolu'nu havadan yeniden kuracak olan İstanbul Yeni Havalimanı, yer hizmetlerinde de yolcu deneyimini ön planda tutarak hizmet vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda gerek yolcu terminallerinde gerekse aprondaki tüm hizmetler, teknolojinin yoğun kullanılacağı en gelişmiş tekniklerin hayata geçirildiği ve yolcuların kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini sağlayacak uygulamalar olacak.