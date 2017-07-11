Bergama'da dev rüzgar türbini fabrikası üretime başladı

Bergama fabrikası, LM Wind Power'ın bu yılın başında GE Yenilenebilir Enerji bünyesine katılmasından sonra faaliyete geçirdiği ilk yeni kanat üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'ye yapılan 50 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün ürünü olan fabrika, bölgede üretim operasyonlarından teknik mühendislik, servis, yönetim ve destek hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak. Tesisteki halihazır 287 çalışanın yüzde 24'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Kanat üretimi son derece teknik uzmanlığa sahip bir iş gücü gerektiriyor ve kapsamlı eğitimlerin sağlanması yeni bir LM Wind Power fabrikası kurmanın en kilit unsuru olarak kabul ediliyor. Bu yılın başında Bergama'da Mükemmeliyet Merkezini faaliyete geçiren şirket, çalışanlarına gelişmiş kanat üretimi ve endüstriyel beceriler edinme ve geliştirme imkanı tanıyor. Fabrika, Türkiye'de hızla büyüyen rüzgar endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayacak. 2010 yılından bu yana Türkiye'de her yıl yeni rüzgar enerjisi kurulumları artmaya devam ediyor ve 2023 yılına kadar 20 GW'lık bir hedefle sürdürülebilir büyüme öngörülüyor.

LM Wind Power CEO'su Marc de Jong, "GE ve Bergama'daki iş ortaklarımızla bu gelişmeyi kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyümemizi yeni bir ülkede sürdürüyoruz ve burası yürüttüğümüz operasyonlar için son derece çekici bir lokasyon. Bergama'ya zaman ve kaynak anlamında önemli yatırımlar yaptık. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte rüzgar endüstrisinin büyüyerek ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

GE Yenilenebilir Enerji CEO'su Jérôme Pécresse ise şu açıklamayı yaptı: "GE, yenilenebilir enerji ve özellikle de rüzgar alanında son derece ümit vaat eden bir ülke olan Türkiye'de, halihazırda toplamda 2.000 çalışana sahip sekiz tesis ile faaliyetlerine devam ediyor. LM Wind Power'ı bünyesine katan GE Yenilenebilir Enerji, enerji üretiminin en hızlı büyüyen bu segmentinde daha iyi rekabet edebilmek adına kanat tasarımını ve üretimini rüzgar türbini iş alanı ile birleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki rüzgar sektörü, kurulu rüzgar gücünü 6 GW'ın üzerine çıkararak bir dönüm noktasına ulaştı. GE olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde uzun vadeli yatırımlar yapmayı taahhüt ediyoruz, bu tesis GE'nin yerel yeteneklerle çalışma taahhüdünün önemli bir göstergesidir."

TÜRKİYE 5. SIRADA

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Bergama'da açılan fabrikanın da kendilerini için çok önemli olduğunu kaydeden Ermut, şu bilgileri aktardı:

"Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik ihtiyacımızın karşılanmasında en üst düzeyde kullanılması konusunda hükümetimizin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın gayretleri takdire şayandır. Özellikle, son on yılda rüzgar yatırımlarında izlenen istikrarlı politika, her yıl ortalama bir gigavat kapasiteli rüzgar santralinin devreye alınmasını sağlamış, gelinen noktada kurulu rüzgar gücümüz 6,1 gigavatı geride bırakmıştır. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 54 gigavat yeni kapasite devreye alınarak küresel rüzgar kurulu gücü 487 gigavata ulaşırken bunun 1,4 gigavatlık kısmı Türkiye'de gerçekleşmiştir. Yeni eklenen bu kapasite ile Türkiye kurulu gücünü en fazla artıran Çin, ABD, Almanya ve Hindistan'dan sonra beşinci sırada yer almış, yaklaşık yüzde 30'luk büyüme oranı ile de liderlik koltuğuna oturmuştur."