Dolarda düşüş hızlandı

Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları dolardaki düşüşü hızlandırdı. Fed Başkanı Janet Yellen Kongre'ye yaptığı sunumda, ekonominin şu anki görünümünün faizlerin kademeli olarak daha da artırılmasını gerektireceğini belirtti.



Yellen, bilanço daraltma planının büyük ihtimalle bu yıl devreye gireceğini kaydetti.



Yellen, mevcut faiz görünüm aralığının alt eşiğine ulaşmak için Fed'in faizleri çok daha da fazla artırmasına ihtiyaç olmadığını ifade etti.



Açıklamaların ardından dolar 3,59'un altına geriledi. Dün 3,64'ü aşan dolar Yellen'ın mesajları öncesinde 3,60'ın altına inmişti.

Euro da 4,11 civarında işlem görüyor.