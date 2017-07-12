Mesai saatinde denize giren işten atılır mı?

MESAİ SAATİNDE DENİZE GİRİNCE...

Tatilini geçiren milyonlarca vatandaş sıcaklıkların rekor kırdığı şu günlerde serinlemenin yolunu arıyor. Denize, havuza giriyor, serin yaylalara kaçıyor... Henüz tatile çıkamayanlar var bir de... 'Mesai bitse de gitsek, serinlesek' diyenler...

Peki ya mesainin bitmesini bekleyemeyenler... Bu aşırı sıcaklara daha fazla tahammül edemeyip mesaide kaçamak yapma noktasına gelirlerse... Nitekim böyle bir olay yaşanmış da: Denize girdiği için tazminat da alamadan işinden olan çalışan, işvereni ile mahkemelik olmuş...