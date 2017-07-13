THY yakıt tasarrufunda rekor kırdı

Havayollarının en büyük maliyet kalemlerinin başında yakıt geliyor. Havayolları petrol fiyatlarına göre operasyon maliyetlerinin yüzde 20-25 arasındaki miktarını yakıt için harcıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) birliği rakamlarına göre havayolu şirketlerinin bu yıl yakıt harcamaları 129 milyar dolara ulaşacak.

TEK MOTOR ÇALIŞTIRILIYOR

Yeni düzenlemede, THY uçakları geçtiğimiz yıldan itibaren indikten sonra tek motor ile taksi yapmaya başladı. Büyük havalimanlarında inişten sonra park yerine ulaşım bazen 20-30 dakika sürebiliyor. Bu gibi durumlarda, tek motorun çalıştırılması yakıt tüketimini yarı yarıya azaltıyor.

Kalkıştan sonra ise hem gürültü oranını azaltmak hem de yakıt sarfiyatını düşürmek için erken gaz kesilmesini sağlayan MADP sistemi devreye alındı. Sistem, tırmanış sırasında maksimum gaz verilmesini engellerken yakıt tasarrufunun yanı sıra motora da fazla yüklenilmemesini sağlıyor. Bu durum motor bakım maliyetlerinin de azaltılmasına imkan sunuyor.

ROTA DEĞİŞİKLİĞİ 8 MİLYON DOLAR TASARRUF ETTİRDİ

Bu yıl, alınan önlemlere ek olarak uçuş rotaları da tekrar gözden geçirildi. Uçuş süreleri azaltıldı. Pilotlardan uçuş sırasında hava trafik kontrol merkezlerinden doğrudan rota talep etmeleri de istendi. Yapılan bu değişiklik ile yılın 6 aylık bölümünde tasarrufa ek olarak uçuşların kısaltılmasıyla 8 milyon dolar tasarruf edildi.

Doğrudan uçuş rotaları özellikle THYyi Ortadoğu ve Afrika seferlerinde zorluyor. Örneğin Suriye hava sahası, iç savaştan bu yana kapalı. Mısırda Sina Çölü üzerinden uçulmuyor. Örneğin İstanbul Amman seferinde uçaklar Akdenizden önce Mısıra kadar iniyor, daha sonra Ammana iniyor. Kapalı bölgeler nedeniyle artan uçuş süreleri, her ne kadar artsa da direkt rotalarla bu telafi edilmeye çalışılıyor.