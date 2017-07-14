Erdoğan'dan flaş 657 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye hukuk devleti olmasaydı onbinlerce hain rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu.

DEVLETE İHANET ETTİ BUNLAR

Sordukları şu: İşte bu kadar kişi işlerinden edildi. Bunların bundan sonra ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Gitsinler özel sektörde çalışsın bize ne. Onu mu düşüneceğiz bir de. Devlet mi besleyecek bunları? Devlet besledi. Devlete ihanet etti bunlar.

657 SAYILI YASA EN BÜYÜK SORUN, DEĞİŞMESİ LAZIM

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "657 sayılı yasa en büyük sorun, değişmesi lazım"

ŞEHİTLERE GÖSTERİLMEYEN İLGİ DARBECİLERE GÖSTERİLMİŞTİR

Öldürülen darbecilerin tamamı çatışmalarda hayatını kaybetmiştir, yani karşılarındakini öldürmeye çalışırken ölüp gitmişlerdir. Darbeciler tarafından katledilen, yaralanan, özgürlükleri kısıtlanan vatandaşlarımıza gösterilmeyen ilgi ve sevgi darbeciler için en üst düzeyde sergilenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli'nde konuştu