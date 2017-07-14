TMSF'den FETÖ'nün basın yayın kuruluşları ile ilgili satış ilanı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hira TV, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc TV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu TV, Burç FM, Mehtap TV, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV ve Dünya Radyonun demirbaşları, makine ve teçhizatlarını satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için Fona devredilen varlıklar TMSF tarafından ihale yoluyla satışa konuldu.

İhale, 21 Temmuzda saat 17.00'ye kadar verilecek olan tekliflerin, teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fonun usullerine göre teklif alma yöntemi ile yapılacak.

İlanda belirtilen 247 bin 170 TL muhammen bedelli demirbaşlar, 1 milyon 83 bin 325 TL muhammen bedelli makine ve teçhizatlar satışa sunulacak.