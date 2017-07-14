Turkcell'den 15 Temmuz'a özel iletişim paketi

Şirket açıklamasına göre Turkcell, 500 dakikası her yöne, 1000 dakikası BiP uygulamasıyla her yöne yapılan aramalarda geçerli toplam 1500 dakika ve 1GB interneti müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Turkcell geçen yıl da 15 Temmuz'da en hızlı hareket eden şirketlerden biri olmuş ve meydanlara çıkan vatandaşların birbirleriyle haberleşebilmesi için hemen "Acil Durum Paketi" hazırlamıştı.

Yurt içinde her yöne 150 dakika, 150 SMS, 150 MB internet hediye eden Turkcell, yurt dışındaki tüm müşterilerine ise Türkiye'den rahat haber alabilmeleri için 100 dakika, 100 SMS, 100 MB tanımladı.

Turkcell ayrıca OHAL ilan edildikten sonra yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerinin paketlerindeki internet kotasını artırarak yeni bir tanımlama daha yaptı.