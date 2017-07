‘Cep’e15 Temmuz jesti geldi

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde operatörlerden vatandaşa iletişim jesti geldi. Abonelerine ücretsiz konuşma, mesajlaşma ve internet hediye eden operatörler aynı zamanda meydanlarda nöbet tutacak vatandaşlar için de özel Wi-Fi şebekeleri kuracak. Bu kapsamda Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında mobil abonelerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika, yurtiçi her yöne geçerli 1000 dakika ve yurtiçi her yöne geçerli 5000 SMS tanımladı.Türk Telekom ALO Paketleri hariç Türk Telekom ev ve iş telefonu abonelerinin 15 Temmuz'da gün boyunca kendi aralarında yapacakları şehir içi ve şehirler arası tüm aramaları ücretsiz olacak. Turkcell'den yapılan açıklamada ise 15 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren gün boyunca geçerli olmak üzere 500 dakikası her yöne, bin dakikası BiP uygulamasıyla her yöne yapılan aramalarda geçerli toplam bin 500 dakika ve 1 GB internetin ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi.Vodafone ise, 15 Temmuz saat 09:00 ile 16 Temmuz saat 09:00 arası geçerli olmak üzere tüm abonelerine ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, bin SMS ve 1 GB mobil internet tanımlanacağını bildirdi. Aynı tarihlerde, anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda Vodafone'lu abonelere ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak.