Darbeyi iletişim önledi

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı hain darbeyi yorumlayan Türk Telekom CEO'su Paul Doany tatihi anı şöyle yorumladı:"Yakın tarihi takip edenler iyi bilirler ki, her ülkede darbeciler önce ana televizyon kanalını kontrol altına almaya çalışmışlardır. Kontrol altına almaya çalıştıkları bir diğer alan ise ülkenin iletişim sistemleri ve altyapısıdır. Ancak bugün iletişimi kesmek eskisi kadar kolay değil. Aksine gelişen teknoloji ile birlikte çok daha zor. Artık acil durumlarda kritik kurumlar kadar bireyler de birçok nokta ile iletişime geçebiliyor. Üstelik internet üzerinden rahatlıkla uluslararası platformlara bile ulaşılabiliyor. Dolayısıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etmesi ve bu davete uyan vatandaşlarımızın gece boyunca kendi arasında telefonla iletişim kurup organize olabilmesi ülkenin kaderini değiştirdi.""Türkiye'nin geleceğinin karartılmak istendiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkenin iletişim altyapısının belkemiğini oluşturan Türk Telekom da, darbecilerin hedefindeydi" diyen Doany, Türk Telekom'un gazi şirketlerden biri olduğuna vurgu yaptı. Doany,"Darbeciler o gece Türk Telekom'un kritik binalarına girerek ülkede iletişimi kesmeye çalıştılar. Ankara Ulus'taki Bölge Müdürlüğümüz saldırıya uğradı. Özel güvenlik görevlileri ile personellerimiz kelepçelendi. Türk Telekom Acıbadem Bölge Müdürlüğü binamız da silahlı saldırıya maruz kaldı. Maalesef Acıbadem'de toplam 6 şehidimiz oldu. Ümraniye'de bulunan teknoloji binamıza bir helikopterden ateş açıldı. Tüm bunlar binalarımızın güvenlik kameralarına yansıdı. Bütün bu görüntüleri ayrıntılı olarak inceledim. Bu anlamda Türk Telekom, Türkiye'deki gazi şirketlerden biridir" diye konuştu.15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye'nin iletişim omurgasını 7/24 ayakta tutmayı başaran telekomünikasyon sektörünün darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlendiğini belirten Doany, "Türk Telekom olarak o gece çalışanlarımıza, sistemlerimize ve en önemlisi ülkemizin iletişim altyapısına zarar gelmesinin önlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması amacıyla ilk andan itibaren ilgili düzenleyici kurumlar ile temasa geçilerek gerekli tüm tedbirler alındı. Ayrıca özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. O da halkımız o gece demokrasiye sahip çıktığı gibi Türkiye'nin lider iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'a da sahip çıktı. Vatandaşlarımız meydanları doldurduğu gibi binalarımıza girmeye çalışan darbecilere de direndiler" diye konuştu"Darbe girişiminin üstünden bir yıl geçti ve ben zor zamanları arkamızda bıraktığımıza inanıyorum. Gelecek çok iyi görünüyor" diyen Doany sözlerine şöyle devam etti: "Burada, yatırımcıların aradığı ve görmek istediği önemli bir noktayı daha hatırlatmak isterim. O da darbe girişiminin sadece başarısız olması değil, etkisinin de azaltılmış olması. Bugün Türkiye'nin geleceği öngörülebilir bir statü kazanmış durumda. Bu yatırımcının sevdiği bir durum. 15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu ve aslında tüm şirketlerin, sanki hiçbir şey olmamış gibi, yeni dönem için yeni yatırım ve pazarlama planları yapıyor olmalarını görmek oldukça önemli ve cesaret verici. 15 Temmuz'dan bu yana özellikle uluslararası yatırımcılarla sık sık görüşüyorum. Türkiye bulunduğu bu zor coğrafi bölge içinde, en güvenilir ve istikrarlı ülkelerden biri olarak görülüyor. Dünyanın pek çok bölgesinde belirsizlik söz konusu iken, Türkiye özellikle referandum sonrasında belirsizliklerin azaldığı, güvenli bir liman olarak algılanmaya başladı. Bu açıdan benim konuştuğum pek çok uluslararası yatırımcının gözünde, Türkiye yatırım yapmak için oldukça güvenilir bir liman. Bankacılık sistemi çok sağlıklı, sermaye piyasalarında olumlu bir hava hakim; bir süre kurda istikrarsızlık oldu ama şu an çok daha iyi durumda. Hukuk sistemi birçok ülkeden daha ileride."Türk Telekom Genel Müdürü Doany darbe girişimi gecesi ve sonrasında, her türlü saldırı ve engellemeyi geri püskürterek 7/24 kesintisiz iletişimi sağladıklarını belirterek yapılanları şöyle özetledi: "Şirketin çalışmaları 15 Temmuz sonrası da devam etti. Meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere; her yöne ücretsiz mobil ses, sabit telefonlardan şehir içi ve şehirler arası arama, toptan dahil olmak üzere tüm abonelerine ek internet kotası ve meydanlarda bulunan Türk Telekom Wi-Fi noktalarında ücretsiz internet gibi hizmetler sundu. Ankesörlü telefonlarından ücretsiz yurtiçi ve yurtdışı konuşma imkânı sağladı. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan mağazalarını, günlerce, geç saatlere kadar açık tutarak vatandaşlarımıza telefon ve şarj hizmeti verdi.Doany, "Türk Telekom'da göreve başladığım Eylül 2017'den bu yana, güvenlik açısından her noktayı değerlendiriyor; şirketin organizasyon yapısı, bina ve tesisleri, hangi tesislerin inşa edilmesi gerektiği gibi konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Şunu belirtmeliyim ki bizim risk algımız sadece darbe gibi durumlardan oluşmuyor. Pek çok farklı alanda riskli durumlar mevcut. BTK ile birlikte ve diğer operatörlerle iş birliği içinde, bu risklerin önüne geçmek için neler yapmamız gerektiğine dair pek çok kez toplandık. Bugün Türk Telekom başta olmak üzere tüm şirketler herhangi bir saldırıya karşı, kendini koruma ve hizmetlerini kesintisiz sürdürme noktasında çok daha güçlü bir yapıya sahip dedi."