Ekonomide başarılı bir sınav verildi

15 Temmuz
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün düzenlediği darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılda ekonomi hızla toparlandı. İş dünyasının Sivil Toplum Kuruluşları (STK) hain kalkışmanın birinci yılında yayımladıkları mesajlarla "Ekonomi başarılı bir sınav verdi" açıklaması yaptı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) "Hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız" dedi. TİSK'ten yapılan açıklamada ise "15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için bir milat olarak tarihe geçmiştir" denildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "FETÖ'nün kalıntılarının temizlenmesi kararlılıkla devam ederken, ekonomimizi büyütmek, ülkemizi kalkındırmak ve bunu milletçe gece-gündüz çalışarak yapmak hepimizin en birincil önceliğidir" dedi. Vardan, ekonominin darbe girişiminden hasar görmediğini sıranın yatırımlarda olduğunu söyledi.
DESTANSI MÜCADELE
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Koca da milli iradeye yönelik alçak saldırı sonrasında ekonomide de destansı mücadele verildiğini kaydetti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir Türkiye ekonomisinin dinamiklerinin sağlamlığının 15 Temmuz sonrasında bir kez daha test edildiğini belirtti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise "Süreç doğru yönetildiği için 15 Temmuz darbe girişimi, ekonomimize kalıcı bir hasar vermedi" değerlendirmesini yaptı. TÜRKONFED de "Türkiye'nin geleceğine demokrasi içinde kalarak ulaşılabileceğine inanıyoruz" dedi.