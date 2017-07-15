İşsizlik yüzde 10'un altına inecek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü İsmet Köksal, "İşsizlik oranlarında yüzde 11'in altında bir rakam bekliyoruz. İnşallah 2017 sonunda da yüzde 10'un altında bir işsizlik rakamı ortaya çıkacak ama önemli olan bu işsizlik rakamının sürekli azalarak 2023'lerde yüzde 5'in altına düşecek şekilde çalışma hayatına yansımasıdır." dedi.Köksal, SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, 2017 yılında Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı başlatıldığını hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İŞKUR aracılığıyla verdiği istihdam seferberliği noktasında birtakım teşvikleri olduğuna dikkati çeken Köksal, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bunun sonunda bir milyon 300 binin üzerinde artı istihdam sağlamış olduk. Bu rakam oldukça önemli bir rakam çünkü özellikle son birkaç yılda ülkemizin ve coğrafyamızın içerisinde bulunduğunu atmosferi düşündüğümüz zaman işsizlik oranlarının yüzde 13'lerin üzerine çıktığı bir yerde, bir milyon 300 bin rakamı önemli ve de etkisini gösterdi."

"İŞSİZLİK 2023'TE YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞECEK"

Vatandaşla iç içe çalışma ortamı sağlanması ve vatandaşların bu istihdam teşviklerini öğrenmesinin motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Köksal, şöyle konuştu:"İşsizlik oranlarında yüzde 11'in altında bir rakam bekliyoruz. İnşallah 2017 sonunda da yüzde 10'un altında bir işsizlik rakamı ortaya çıkacak ama önemli olan bu işsizlik rakamının sürekli azalarak 2023'lerde yüzde 5'in altına düşecek şekilde çalışma hayatına yansımasıdır. Şunu gördük ki vatandaşımız ile iç içe bir çalışma ortamı sağlanması, vatandaşımızın bu istihdam teşviklerini öğrenmesi motivasyonumuzu artırdı, hem de işe giren sayımızı artırdı."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir çalışma başlattıklarını belirten Köksal, şu bilgileri aktardı: "13 Mayıs 2017'de üçüncü havalimanında Sayın Bakanımızın başkanlığında sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber hedef sıfır deklarasyonu yaptık. Özellikle inşaat sektöründe çok tehlikeli alanlarda iş kazalarını sıfıra indirebilmeyi hedefleyen bir deklarasyon yayınlandı. Tabii buradaki yüzde sıfır çok iddialı bir rakam. Buradaki amacımız belki bir alanda yüzde sıfır olmayabilir ama özellikle bazı noktalarda yüzde sıfırın sağlanabileceği bir hedefe ulaşabiliriz diye düşündük."

"En ölümcül kazalar inşaatlarda"

Türkiye'de en ölümcül kazaların yaşandığı alanın inşaatlar olduğunu bildiren Köksal, "2002 yılında 700 bin iş yerimiz vardı. Şu an 1,7 milyon iş yerimiz var. Önceden 5 milyon çalışanımız vardı, şimdi 13 milyon çalışanımız var. Çok şükür ki iş kazaları yüzde 17'den yüzde 9,9'a düşmüş durumda. Tabii bu ciddi bir düşüş ama kesinlikle yeterli değil. Biz yüzde 9,9'u da kabul etmiyoruz, yüzde sıfır diyoruz. Hedef sıfır deklerasyonu da buradan geliyor." ifadelerini kullandı.