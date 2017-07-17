Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında konuştu. Açıklamasında mükelleflere müjde veren Ağbal, yılın geri kalanında vergi artışı yapılmayacağını söyledi.

Bakan Ağbal'dan vergi müjdesi!

AÇIK 25.2 MİLYAR LİRA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin haziranda 13,7 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 25,2 milyar lira açık verdiğini bildirdi.

Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında, merkezi yönetim bütçesinin 2016'da 29,9 milyar lira açık verdiğini, 2017'ye ilişkin bütçe açık hedefinin ise 46,9 milyar lira olduğunu anımsatarak, 2017 bütçe açığının, 2016'ya göre artacağının gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

VERGİ GELİRLERİ 36.4 MİLYAR LİRA

Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığının 13,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Ağbal, bütçe giderlerinin 57,7 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 56,4 milyar lira, bütçe gelirlerinin 43,9 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 36,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ağbal, ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe açığının ise 25,2 milyar lira olduğunu kaydederek, bütçe giderlerinin 324,4 milyar lira, faiz hariç giderlerin 297,4 milyar lira, faiz giderlerinin 27 milyar lira, bütçe gelirlerinin 299,2 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 246,1 milyar lira olduğunu anlattı. Ağbal, "Bu sonuçlara göre ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı, yılın başında hedeflenen bütçe açığının yüzde 53,9'u oranındadır. Hedeflenen bütçe açığı 46,9 milyar lira. İlk 6 ayda oluşan bütçe açığı 25,2 milyar liradır." diye konuştu.

EKONOMİK TEDBİRLERİN MALİYETİ 11,9 MİLYAR LİRA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirlerin 2017 bütçesine 11,9 milyar liralık maliyeti olduğunu belirterek, "Bu maliyet önümüzdeki yıllarda azalacak. 2018 yılında tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7,4 milyar liraya düşecek." dedi.

Küresel ekonomi açısından 2016'nın birçok olumsuzluğun bir arada yaşandığı zor bir yıl olduğunu ifade eden Ağbal, global ekonominin geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğünü ve bu oranın küresel finansal kriz sonrası dönemdeki en düşük büyüme oranı olduğunu söyledi.

Ağbal, geçen yıl küresel ticarette yavaşlama ortaya çıktığına işaret ederek, küresel ekonomideki zayıf seyirde, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerde büyümenin beklentilerin altında kalmasının etkili olduğunu kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında ise küresel ekonomik büyüme ve küresel ticarete ilişkin olumlu bir momentum yakalandığına dikkati çeken Ağbal, bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,5'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağbal, son bir yılda ülke ekonomisinin çok önemli sınavlardan geçtiğini dile getirdi.

Ağbal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, terör olayları, Türkiye'nin etrafında devam eden jeopolitik gelişmeler, ABD seçimleri sonrasındaki finansal kırılganlıklar, zayıf dış talep, 16 Nisan'daki referandum süreci gibi gelişmelerin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını test eden gelişmeler arasında olduğunu anlattı.

Geçen yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin gelişmekte olan ekonomilerden pozitif ayrışarak yüzde 4,9 büyüdüğünü hatırlatan Ağbal, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör olayları gibi nedenlerle 2016'nın üçüncü çeyreğinde ekonominin daraldığını söyledi.

Ağbal, hükümet olarak ekonomik göstergelerde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler karşısında hızlı ve etkin tedbirler aldıklarına dikkati çekerek, arz ve talepte iyileşme sağlayacak önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİ

Yapısal reform düzenlemelerine hız kazandırdıklarını ifade eden Ağbal, maliye politikasını devreye sokarak ekonominin arz tarafında güveni artıracak kararları da uygulamaya başladıklarını hatırlattı.

Ağbal, krediye erişimi artırmak amacıyla tüketici kredilerinde taksit ve vadeyi uzattıklarına işaret ederek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki kamusal maliyetleri aşağı çekmek adına birçok vergide indirim yaptıklarını ve istisnalar getirdiklerini anımsattı.

Özel sektör yatırımlarını canlandırmak için yatırım teşviklerini daha cazip hale getirdiklerinin altını çizen Ağbal, eylül ayı sonuna kadar konut satışları ve mobilyada KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirdiklerini, beyaz eşyada ÖTV oranını aynı ayın bitimine kadar sıfırladıklarını belirtti.

Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki istihdam seferberliğinin de karşılık bulduğunu vurguladı.

"TEDBİRLERİN KAMU MALİYESİNE ETKİSİ AZALACAK"

Maliye politikası tedbirlerinin kamu maliyesine etkisi hakkında da bilgi veren Ağbal, "Tedbirler bütçede geçici de olsa bir miktar yük getirdi. Bu açıdan baktığımızda 2017'de kamu maliyesi alanında tedbirlerin 2017 bütçesine 11,9 milyar lira maliyeti oldu. Bu maliyet önümüzdeki yıllarda azalacak. 2018 yılında aldığımız tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7,4 milyar liraya düşecek." diye konuştu. Ağbal, anılan maliyetin sonraki dönemde 6,9 milyar liraya doğru azalacağını kaydetti.

Ağbal, kamu maliyesine yüklenen maliyetlerden çok, daha fazla yaşanan ekonomik canlanmayı görmekten son derece memnun olduklarını belirterek, meseleye sadece maliyet odaklı bakılmaması gerektiğine işaret etti.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Özellikle reform niteliğindeki düzenlemeleri 15 Temmuz sonrasında da aksamadan yapmaya devam ettiklerini hatırlatan Ağbal, son bir yılda Patent Kanunu, Ar-Ge Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Serbest Bölgeler Kanunu'nda önemli değişiklikler yaptıklarına dikkati çekti.

Üretimin katma değerini artıracak yepyeni bir teşvik sistemini bu dönemde yasalaştırdıklarını anlatan Ağbal, Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılım, KOBİ'ler İçin Taşınır Teminat Kanunu'nu da son bir yıl içinde çıkardıklarını söyledi.

Ağbal, "15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomine oluşturulan belirsizlik veya olumsuzlukları çok hızlı bir şekilde, arka arkaya kararlar alarak beklentileri olumlu yönde etkiledik." değerlendirmesinde bulundu.