Borsa tarihin en yüksek seviyesini gördü

Borsa rekorlar kırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ilk kez 106 binin üzerine çıktı. Endeks 106 bin 135 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü.



Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif seyir borsada da olumlu havanın sürmesini sağlıyor.



Analistler ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılamamasının küresel piyasalarda dolara olan talebi azaltığını bunun da dünya borsalarına olumlu yansıdığını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç, 104.000 ve 103.200 seviyelerinin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade etti



ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon haziran ayında yıllık 1,6 artış ile beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar verisi de haziranda yüzde 0,2 gerileyerek tahminlerin altında gerçekleşti.



Analistler, açıklanan veriler sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve bilanço küçültme adımlarına ilişkin beklentilerin azaldığını, bununda risk iştahını artırarak dünya borsalarında yeni rekorların gelebileceğini kaydetti.



Bugün yurt içinde nisan dönemi iş gücü istatistiklerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise temmuz ayı New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 ve 103.200 seviyelerinin önemli destek olarak izleneceğini söyledi.

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