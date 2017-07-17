Uzakdoğu'ya THY ile uçtular!

Türk Hava Yolları ( THY) yılın ilk yarısında 29.5 milyon yolcu taşırken Uzakdoğu hatlarındaki yolcu artışı ve doluluk oranları dikkat çekti. THY'nin Uzakdoğu hatları dış hatlardaki en yüksek doluluk oranı olan hatlar haline geldi.

2016 yılının ilk yarısında Uzakdoğu hatlarında 2 milyon 162 bin 48 yolcunun seyahat ettiği THY'de bu yılın aynı döneminde yüzde 8.4 artışla 2 milyon 342 bin yolcu taşındı.

Yolcu doluluk oranı da geçtiğimiz yılın ilk yarısında yüzde 76'lardayken bu yılın aynı döneminde yüzde 81.2'ye çıktı. Uzakdoğu hatlarındaki kargo artışları da dikkat çekici rakamlara ulaştı.

TOPLAMDAKİ PAYI YÜZDE 22.4

THY geçtiğimiz yıl 6 ayda 118 bin 213 ton kargo taşımacılığının yapıldığı Uzakdoğu hatlarında yüzde 35 artışla 159 bin 545 ton kargo taşıdı. Türk Hava Yolları'nın 22 ülkede 36 kente uçtuğu Uzakdoğu seferleri geçtiğimiz yılın rakamlarına göre toplam yolcu ve kargo gelirlerinde yüzde 22.4'ü tutuyor.

Geçen yıl Uzakdoğu seferlerinde THY, 2 milyar 148 milyon dolar gelir elde etmişti. Bu arada THY, Orta ve Güney Amerika hatlarında da yılın ilk yarısında yüzde 16.5 artışla 169 bin yolcu taşıdı.

PHUKET UÇUŞLARINA İLGİ YOĞUN

Türk Hava Yolları (THY) Uzakoğu'daki hatlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirketin, Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e bugünden itibaren başlayacağını duyurduğu seferler ABD, Rusya ve Avrupa'dan yoğun ilgi gördü.

Bangkok hatlarında yüzde 87 doluluk oranını yakalayan THY Phuket'e haftada 4 kez uçuş yapacak. THY özellikle Batı'dan Phuket'e önemli sayıda yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Phuket'e şimdiden Türkler dışında ABD, Rusya ve Avrupa'dan çok sayıda bilet satışı yaptı. THY, 2016 yılında Tayland'a 325 bin yolcu taşımıştı.