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'a soruşturma şoku!

Giriş Tarihi: 18.7.2017 11:45 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 12:04
Deutsche Bank'a soruşturma şoku!

Geçmişte Türkiye için 'battı batacak', 'iflas etti, edecek' diyerek raporlar yayınlayan Almanya’nın en büyük larından 'ın başı bu kez (ECB) ile dertte. Kaynaklar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), bankanın hissedarlık yapısı ile ilgili soruşturma başlatıyor

Konuya yakın kaynaklar, ECB'nin Kraliyet Ailesi ve Çin'in dev holdingi HNA'nın daki hissedarlık durumunu mercek altına alacağını belirtiyor. Her iki hissedarın 'ta hisseleri yüzde 10'un altında bulunuyor. Normal şartlarda ECB, bu soruşturmaları hissedarların hisse oranlarının yüzde 10'u geçmesi veya yönetimde oy hakkına sahip olmaları durumunda yapıyor. Ancak ECB, hisseleri yüzde 10'un altında olsa dahi yönetim üzerinde söz sahibi olmaya başlayan hissedarlar için de olağanın dışına çıkarak bu tarz soruşturmalar yapabiliyor.

Soruşturmada banka hissedarlarının güvenirliği ve finansal durumunun sağlamlığı değerlendirilirken aynı zamanda bu ortakların yatırım için parayı nereden buldukları veya finansal terörizm, kara para aklama gibi suçlara bulaşıp bulaşmadıkları da inceleniyor.

Katar 2014 yılından bu yana Deutsche Bank'ın hissedarı iken HNA hisse alımlarını bu yıl yaptı. Her iki şirket de yönetimde oy hakkına sahip.

Soruşturma sonucunda çıkacak olumsuz bir değerlendirmede bu iki hissedarın bankadaki oy hakları geri alınacak.

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Deutsche Bank'a soruşturma şoku!
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