Deutsche Bank'a soruşturma şoku!

Konuya yakın kaynaklar, ECB'nin Katar Kraliyet Ailesi ve Çin'in dev holdingi HNA'nın bankadaki hissedarlık durumunu mercek altına alacağını belirtiyor. Her iki hissedarın Deutsche Bank'ta hisseleri yüzde 10'un altında bulunuyor. Normal şartlarda ECB, bu soruşturmaları hissedarların hisse oranlarının yüzde 10'u geçmesi veya yönetimde oy hakkına sahip olmaları durumunda yapıyor. Ancak ECB, hisseleri yüzde 10'un altında olsa dahi yönetim üzerinde söz sahibi olmaya başlayan hissedarlar için de olağanın dışına çıkarak bu tarz soruşturmalar yapabiliyor.

Soruşturmada banka hissedarlarının güvenirliği ve finansal durumunun sağlamlığı değerlendirilirken aynı zamanda bu ortakların yatırım için parayı nereden buldukları veya finansal terörizm, kara para aklama gibi suçlara bulaşıp bulaşmadıkları da inceleniyor.

Katar 2014 yılından bu yana Deutsche Bank'ın hissedarı iken HNA hisse alımlarını bu yıl yaptı. Her iki şirket de yönetimde oy hakkına sahip.

Soruşturma sonucunda çıkacak olumsuz bir değerlendirmede bu iki hissedarın bankadaki oy hakları geri alınacak.