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ile ilgili flaş gelişme!

Giriş Tarihi: 19.7.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 10:29
Altay Tankı ile ilgili flaş gelişme!

'nın i için ile birlikte ve FNSS'nin ihaleye teklif vermeleri için davet edildiği belirtildi.

Haberin ardından hisseleri açılışta yüzde 2,4 artış gösterdi. Defense News'in haberine göre üç yerli şirketin katılacağı ihale ilk aşamada 250 tankın üretimini kapsıyor ve rakamın nihai olarak 10 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye toplamda 1000 üretimi planlıyor.

Haziran ayında Müsteşarlığı () Otokar'ın teklifini kabul etmemiş, i yapacak kuruluşun ihale ile belirleneceğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada Altay tankı ihalesinin yakında yapılacağını söyledi.

6 FİRMANIN KATILACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Daha önce gelen haberlerde Altay tankı ihalesine 6 firmanın katılacağı belirtilmişti.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Otokar ile anlaşma sağlanamamasının ardından ihale süreci başladığında, rekabet sırasında tartışmaları önlemek amacıyla farklı yöntem izlemek için adım attı. Otokar'ın henüz katılıp katılmayacağının netlik kazanmadığı ihaleye 6 firmanın girebileceği öğrenildi. SSM, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak, teknik inceleme yetkisi verdi.

Edinilen bilgiye göre; komisyon, ihaleyle ilgilenen firmalara ilişkin yeterlilik kararı verecek. Yeterlilik alan firmalar ihaleye katılabilecek.

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Altay Tankı ile ilgili flaş gelişme!
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