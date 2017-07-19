İş dünyasından FETÖ davalarına ilk müdahillik talebi İTO’dan

İTO heyeti, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir basın bildirisi ile Oda üyeleri adına sunulan dilekçede yer alan başvuru gerekçelerini açıkladı.

İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz'un ülkemizin geleceğine ve ekonomik inkişafa vurulmak istenen bir darbe olduğunu belirtti. Avdagiç, "İTO'nun zarar gören sıfatıyla bu davaya katılma talebinde bulunmasını, Oda'nın kurumsal varlığı ve üyelerinin çıkarları açısından zorunlu bir görevi olarak görüyoruz" dedi.

İTO BAŞKANI ÇAĞLAR: YAŞANANLARIN EKONOMİ CEPHESİNDEKİ HESABI DA SORULMALI

İTO adına davaya katılma talebinde bulunan İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, FETÖ/PDY darbe girişimiyle ilgili ana davaya müdahillik talebini tarihi bir misyon olarak gördüklerini söyledi.

Çağlar, şöyle devam etti: "15 Temmuz'un içte ve dıştaki failleri menfur emellerine ulaşamamış olsalar da, ülkemizin ve iş dünyamızın 15 Temmuz gecesinin sonuçlarıyla ilgili yaşadığı ağır stres ve zarar, büyük ve tarihidir. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak, üyemizin hakkının takipçisi olmak boynumuzun borcu, en doğal vazifemizdir. İnanıyorum ki verilecek kararlar, yaşananların ekonomi cephesindeki hesabının sorulabilmesi adına bir ilk olacak ve örnek teşkil edecek. Böylesi önemli bir sorumluluk da elbette Türkiye'nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası'na düşerdi. İstanbul Ticaret Odası olarak darbe girişiminde bulunanların hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları için müdahil olarak katılmayı talep ediyoruz. Türk özel sektörünün en büyük temsilcilerinden biri olarak, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."