Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesi siparişçi kuruluşları şaşkına çevirdi

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ihanetinin ardından hızlıca toparlanması, derecelendirme kuruluşlarıyla bankaları hizaya getirdi. Türkiye ekonomisinin geçen yılki 2,9'lük büyümenin ardından bu yılın ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme yakalaması büyüme tahminlerini alt üst etti. Moody's'ın Nisan ayının ortalarında Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yükseltmesinin ardından diğerleri sıraya girdi. Türkiye'yi yakından takip eden ABD ve Avrupa merkezli bankalar, derecelendirme kuruluşları ve ekonomiyle ilgili uluslararası kurumlardan şimdiye kadar 9'u büyüme tahminini yükseltti.

HAZİRAN'DA SIRAYA GİRDİLER

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin büyüme tahminini mayısta yaptı. Haziranda ise Fitch, Morgan Stanley, OECD, Dünya Bankası, Goldman Sachs ve HSBC büyüme tahminlerini yukarı taşıdı. En büyük revizyonu yapan uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce yüzde 2,4 olarak duyurduğu Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 4,7'ye çıkardı. Bir puan ve üstü artışla revizyon yapan bir diğer kuruluş ise ABD'nin ünlü bankası Morgan Stanley oldu. Büyüme tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyonlar; Türkiye'nin hızlı büyüme potansiyeline dayandırılıyor. Morgan Stanley, büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etmesine neden olarak Kredi Garanti Fonu gibi politika teşviklerinin sağladığı faydaları işaret etti. Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,7 büyüyeceğini belirten Fitch'in revizyonla ilgili açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 büyüme yakalayarak beklentileri aştığına dikkat çekildi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomik aktiviteleri destekleyici teşvikler sunduğunun altı çizilirken, Kasım 2019'a kadar Türkiye'de yeni bir seçim yapılmayacağından dolayı bunun yatırımı ve tüketimi desteklemesinin beklendiği vurgulandı.

BELİRSİZLİK KALKTI

Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıkaran Avrupa Birliği Komisyonu ise Türkiye ekonomisinin 2016 yılında hız kaybettiği, bu durumun belirsizliklerin kademeli olarak azalmasıyla tersine döneceğini rapor etti. Yenişafak'ın haberine göre Türkiye'de istihdam artışının daha da artacağının ifade edildiği raporda, Türkiye'de siyasi ve politik belirsizliklerin bu yıl düşmesinin beklendiği, bu durumun güveni artıracağı, yatırımların ve hanehalkı tüketiminin yükseleceği bildirildi.

Dünya Bankası'nın Haziran ayında yayımladığı 'Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)' raporunda; Türkiye büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu. Raporda, "Türkiye'nin büyüme tahminleri, ekonominin başarısız darbe girişiminin ardından beklenenden hızlı toparlanması nedeniyle yukarı revize edildi" dendi. OECD ise yaptığı yarım puanlık revizyon gerekçesinde; şu vurgu dikkat çekti: "Mali ve diğer tedbirler, ihracat talebinde toparlanmanın da desteği ile özel tüketimi ve yatırımları canlandırdı."

OVP'DEKİ&NBSP;YÜZDE 4,4 TAHMİNİ YUKARI ÇIKAR

Türkiye'nin 2017-2019 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıl için öngörülen büyüme tahmini yüzde 4,4 olarak açıklanmıştı. Ancak gerek ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 5'lik büyüme gerek, ikinci çeyreğe ilişkin şimdiye kadar ortaya çıkan güçlü veriler; bu yılki büyümenin OVP'de ortaya konulan tahmininin üzerinde olacağı beklentisini arttırdı. Nitekim Merkez Bankası önceki gün, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisinin yüzde 3,4'ten 4,1'e çıktığını açıkladı. Her yıl eylül-ekim aylarında yenilenen OVP'de yüzde 4,4'lük büyüme tahmininin arttırılması bekleniyor.

MOODY'S VE IMF ŞAŞKIN

Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki yüzde 5'lik büyümesinin ardından büyüme tahminini 0,4 puan artışla yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya çıkardı. Ancak derecelendirme kuruluşunun Orta Vadeli Program (OVP) ile ilan ettiğimiz yüzde 4,4'lük büyüme hedefine pek inanmıyor. Bir zamanlar Türkiye'ye para satan ve ardından da kredi olarak verdiği parayı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda ahkam kesen Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Türkiye'nin büyümesine karşın şaşkın bir tavır sergiliyor. IMF, 18 Nisan 2017 tarihinde Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 2,5'e düşürdü.

EKONOMİSTLER YÜZDE 3,9'E ÇIKTI

Reuters'ın 41 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre de Türkiye'nin bu yıllık büyüme beklentileri 2017 için yüzde 2.6'dan 3.9'a revize edildi. Anketi dün duyuran Reuters, haberinde şu ifadelere yer verildi: "Darbe girişimi sonrası ekonomideki yavaşlamaya son vermek adına istihdam, ihracat ve üretime yönelik sağlanan teşviklerin ve ilk çeyrekte yaşanan yüzde 5'lik büyümenin ardından ekonomistlerin bu yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentileri Nisan ayındaki ankete göre yukarı yönlü sert revize edildi.''