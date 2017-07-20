Çifte zam yatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşık9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri bu haftadan itibaren yapılmaya başlandı. Ödemeler emeklilerin maaş alma günlerinde hemenflasyon zammı hem de ek ödeme artışı yansıtılarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, ayın 3'ünde belli oldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen'luk enflasyon, emeklilerin Temmuz ayı zam oranı oldu. Ödemelerde bir artış daha oldu. Maaşlar arttığı için her ay aylıklara eklenen ek ödeme de arttı. Şimdi maaş ödeme dönemi başladı.bu ay ödemeleri hemhem deekleyerek gerçekleştiriyor. Emekliler maaş alma günlerinde çifte zamlı paralarını alıyor.Tüm emeklilerin maaşlarınaSSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme alıyor. Haziran ayı net maaşıolan emekliye,da ek ödeme veriliyordu. Yani emeklinin elinegeçiyordu. Temmuz'daki zamla bin 500 liralık net maaşyükseldi. Ek ödeme deçıktı.ayı net maaşıolan emekli, ayda 60 lira da eködeme alıyordu. Yani emeklininelinegeçiyordu. Bu ayhem maaş hem ek ödeme arttı.Emeklinin eline bu ay geçecek paraşöyle hesaplanıyor:-Bin 500 lira olan net maaşaenflasyon zammı ekleniyor.Temmuz ayı net maaşı-Yeni maaş üzerinden yüzde 4vergi iadesi hesaplanıyor. Bu tutardaoluyor.-Temmuz ayı net maaşına vergi iadesitutarı ekleniyor. Karşımıza(1.588,35 + 63,53 =1.651,88) rakamı çıkıyor. EmeklimizinTemmuz maaşı bu rakam.maaşlarını 22-23 Haziran'da alan memur emeklileri, 3 zammın getirdiği farkı ise önümüzdeki günlerde cebine koyacak. Memur emeklileri, açıklanacak ödeme tarihlerine kilitlendi. Maaşlar;enflasyon farkı,zam ve ek ödemedeki yükseliş göz önüne alınarak hesaplanacak ve bu artışların getirdiği farklar ödenecek.