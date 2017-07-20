FETÖ, BDDK'ya sızıp Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesini engellemeye çalıştı!

İstanbul Terör ve örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Oktay Çolak'ın BDDK'da bankalar yeminli murakıbı, denetimden sorumlu 3. daire başkanı ve katılım bankalarından sorumlu daire başkan vekili olarak görev yaptığı belirtildi.

Şüpheli Çolak'ın başkanlığını yaptığı dairede denetim yapan başmurakıp, murakıp ve murakıp yardımcılarını görevlendirme, sevk ve idare etme, çalışmalarını ve hazırladıkları raporları denetleme yetkisine sahip olduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin bu yetkisini ve görevinin gereğini, kamu görevlisi sorumluluğuyla yerine getirmediği, FETÖ/PDY'nin amacı dogğrultusunda örgüt mensubu denetim personelinin usulsüz sorgu yapmasına, gerçeğe aykırı rapor düzenlemesine ve düzenledikleri rapor ve belgeleri örgütün amacı doğrultusunda BDDK ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti aleyhine ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz algı ve baskı oluşturmak üzere örgüte ait yayın organlarına sızdırmalarını sağladığı vurgulandı.

KAMU BANKALARINI ZORDA BIRAKMA AMAÇLI RAPOR HAZIRLATTI

İddianamede şüpheli Çolak'ın Ocak 2014'te denetim 3. daireye bas¸kan vekili olarak görevlendirildiği, örgütün amacı doğrultusunda en önemli görevini ifa ederek, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün bilindik yöntemleriyle gönderilen kamu bankalarıyla ilgili isimsiz-tarihsiz ihbar mektubunu, BDDK'nın genel işleyişini yok sayarak, başkanlık oluru almaksızın, 21 Şubat 2014'te işleme koyup denetim ekibi görevlendirdiği anlatıldı.

Çolak'ın şüheliler Ramazan Canik ve Serhat Tiryakioğlu'nun da aralarında bulunduğu o¨rgu¨t mensuplarından oluşan ekibe örgütün amacı doğrultusunda kamu bankalarını zorda bırakma amaçlı rapor hazırlattığı belirtilen iddianamede, denetim tekniklerine aykırı bu rapor tamamlandığında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından yayın organlarında maniple edilerek kuruma ve hükümete baskı aracı olarak kullanılmak istendiği vurgulandı.

BANK ASYA'NIN TMSF'YE DEVRİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İddianamede şüpheli Çolak'ın daha sonra katılım bankalarından sorumlu daire başkan vekilliğine getirildiği, burada da örgüte ait Bank Asya'yla ilgili işlemleri takip ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu dönemde, şüpheliler Ali Güleç ve Mustafa Birdişli'nin bankanın TMSF'ye devrini engellemek için bankanın notunu kasıtlı olarak yükselttikleri, 19 Mart 2015'te rapor hazırlandığı, örgütün finans ayağıyla ilgili tu¨m kurum işlemleri örgüte sızdırılarak kurumun müdahalesinin engellenmek istendiği anlatıldı.

KURUM İMAMI, ÖRGÜT YÖNETİCİSİ NACİ TOSUN'UN YEĞENİ

İddianamede şüpheli Utku Tosun'un 2008-2014 yıllarında denetimden sorumlu daire başkanı olarak görev yaptığı, kurumda bulunduğu süre zarfında (2015 Mayıs ayında Sektörel izlemeye gönderildi) FETÖ/PDY yapılanması minvalinde kurum imamı olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Şüpheli Tosun'un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün çok önemli 10 adamından biri olan ve s¸u an firari olup bulana ödül vadedilen eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un yeğeni olduğu aktarılan iddianamede, Sabri Uzun'un ''İn'' adlı kitabında adının, askeri okuldan Fetullahçı olması nedeniyle atılan ''Utku t.'' şeklinde geçtiği, söz konusu Utku t.'nin Utku Tosun olabileceği şeklinde tespitler yapıldığından bahsedildi.