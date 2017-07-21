Çalışma Bakanlığı’na 26 yıl sonra kadın bakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Jülide Sarıeroğlu
, görevi Mehmet Müezzinoğlu
'ndan devraldı. Sarıeroğlu, 26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan bir kadın olmasının verdiği sorumluluğun farkında olduğunu belirterek, "Tek hedefimiz, 80 milyon vatandaşımızın arkamızdan hayır dualarla bahsettiği bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olacak. Sosyal paydaşlarımızla da uyumlu bir çalışma içerisinde olacağım. Önümüzde 180 günlük bir eylem planımız olacak" dedi. Mehmet Müezzinoğlu da yüzde 13'lere kadar çıkan işsizlik oranını hızlı bir şekilde 10.5'lara indirdiklerini belirterek, "Bu oranın tek haneye indirilmesi yönündeki adımların atılacağından hiç şüphem yok" dedi.