Tatil hayali zehir oldu

Dolandırıcılar, turizm
sektörüne de el attı. Tatil
hareketliliğinin artmasıyla harekete geçen dolandırıcı
lar, Ege ve Akdeniz'deki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit etti. Dolandırıcılar, bu yolla hem tüketicilerin parasını kaptı hem de tatil hayallerini suya düşürdü. Yüzlerce tüketicinin bu şekilde zarara uğradığı ifade edilirken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB
) tatil hazırlığı yapanları uyardı. Dolandırıcılar, özellikle Antalya
, İzmir ve Muğla'daki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerinin birebir kopyasını yapıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanmış olan sahte sitelere
yönlendiren dolandırıcılar, bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı
yapıyor. Tüketiciler, dolandırıldıklarını ise otele gittiklerinde resepsiyonda adlarına hiçbir rezervasyon yapılmadığını öğrenince
anlıyor. Hem paralarını kaptıran hem tatillerinden olan tüketiciler, soluğu tüketici derneklerinde ve TÜRSAB'da
alıyor. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy,
"Bu konuda çok sayıda şikayet
alıyoruz. Sahte site ve benzeri birçok yöntemle tüketiciler yanıltılıyor. Tatil almak isteyenler kurumumuzla iletişime geçsin.
Ve seyahat sigortası yaptırsın"
diye konuştu. Sahte sitelerle ilgili gerekli başvuruların yapıldığını kaydeden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çavuşoğlu
da "İnternet üzerinde denetim ve takip çok zor oluyor. Zaten sahte siteyi tespit edip kapattırsak da adamlar başka hat üzerinden yayına devam ediyor"
ifadesini kullandı.