Türkiye'nin en iyi haber sitesi

hayali zehir oldu

Giriş Tarihi: 21.7.2017
Tatil hayali zehir oldu

hareketliliği arttı, lar harekete geçti. 5 yıldızlı otellere ait internet sitelerini taklit eden hileciler, yüzlerce kişiye sahte satış yaptı, vatandaş sokakta kaldı

Dolandırıcılar, sektörüne de el attı. hareketliliğinin artmasıyla harekete geçen lar, Ege ve Akdeniz'deki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit etti. Dolandırıcılar, bu yolla hem tüketicilerin parasını kaptı hem de tatil hayallerini suya düşürdü. Yüzlerce tüketicinin bu şekilde zarara uğradığı ifade edilirken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği () tatil hazırlığı yapanları uyardı. Dolandırıcılar, özellikle Antalya, İzmir ve Muğla'daki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerinin birebir kopyasını yapıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanmış olan sahte sitelere yönlendiren dolandırıcılar, bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı yapıyor. Tüketiciler, dolandırıldıklarını ise otele gittiklerinde resepsiyonda adlarına hiçbir rezervasyon yapılmadığını öğrenince anlıyor. Hem paralarını kaptıran hem tatillerinden olan tüketiciler, soluğu tüketici derneklerinde ve TÜRSAB'da alıyor. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, "Bu konuda çok sayıda şikayet alıyoruz. Sahte site ve benzeri birçok yöntemle tüketiciler yanıltılıyor. Tatil almak isteyenler kurumumuzla iletişime geçsin. Ve seyahat sigortası yaptırsın" diye konuştu. Sahte sitelerle ilgili gerekli başvuruların yapıldığını kaydeden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çavuşoğlu da "İnternet üzerinde denetim ve takip çok zor oluyor. Zaten sahte siteyi tespit edip kapattırsak da adamlar başka hat üzerinden yayına devam ediyor" ifadesini kullandı.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatil hayali zehir oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz