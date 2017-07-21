TAV'dan ilk yarıda 511 milyon avro ciro

TAV Havalimanları, bu yılın ilk yarısında 60 milyon avro kar elde ederken, konsolide cirosu 511 milyon avroya ulaştı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre şirket bu yılın ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet verdi. Konsolide cirosunu 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 2 artıran şirket, 60 milyon avro net kar açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanlarındaki yolcu trafiklerinin yılının ikinci çeyreğinde pozitif ivmeyi yakaladığını belirtti.

Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcusunun, nisan ayında yeniden artış göstermeye başladığını ve ikinci çeyreği yüzde 3 büyümeyle tamamladıklarını ifade eden Şener, aynı dönemde, dış hat transfer yolcusunun ise yüzde 12 arttığını kaydetti.

Şener, bu yılın ilk altı ayında konsolide cirolarının yüzde 2 artarak 511 milyon avroya ulaştığını, net karın, ağırlıklı olarak finansman giderlerindeki düşüş nedeniyle artış gösterdiğini aktardı.

Bu yıl için net karda önemli artış beklentilerini koruduklarını vurgulayan Şener, açıklamalarında şunlara yer verdi:

"Mart ayında yüzde 50 kar dağıtımı politikamız çerçevesinde 247 milyon TL temettü dağıttık. Tiflis Havalimanına 2016 ve 2017 yıllarından toplam 44 milyon avro tutarında yatırım yaptık ve bu havalimanındaki büyüme trendi bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. TAV Havalimanları olarak 20 senede biriktirdiğimiz sosyal ve entelektüel sermaye ile tüm dünyada yeni iş fırsatlarını ve potansiyel havalimanı özelleştirme projelerini titizlikle araştırıyor ve takip ediyoruz.

Bu yıl da portföyümüzü büyütmek için iş geliştirme ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettik. Haziran ayında Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) ile Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarının geliştirilmesi ve işletmesi için sözleşmeleri imzaladık.

Medine havalimanındaki başarımızı bu havalimanlarında da tekrarlamak istiyoruz. Temmuz ayında kurucu ortaklarımızdan Akfen Holding'in gene hissedarımız olan Groupe ADP'ye hisselerini satması işlemi hem ADP'nin Türk havacılığına güvenini gösteriyor, hem de TAV Havalimanları'nın önündeki büyüme fırsatlarını daha da genişletiyor. Tüm hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza TAV markasını bugünlere taşıyan güvenleri ve emekleri için teşekkür ediyorum."