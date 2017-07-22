22 Temmuz Cumartesi altın fiyatları! - Çeyrek altın ne kadar? - İşte detaylar

Yaz aylarının gelmesi ile beraber düğünlerinde artmasıyla altın fiyatları ilgi odağı oldu. Gram altının fiyatı ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Düğünlerde en sık olarak takılan çeyrek altın fiyatları bu haftayı nasıl kapattı? 21 Temmuz Cumartesi günü çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından erişebilirsiniz.



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram Altın (has altın)

140.8722

141.7650

+ 0.29 %

Çeyrek Altın (küçük altın fiyatı)

231.3260

233.7858

+ 0.29 %

Yarım Altın

462.6521

467.5716

+ 0.29 %

Tam Altın (büyük altın)

910.1313

914.1313

+ 0.29 %

Gremse Altın (iki buçukluk altın)

2317.8578

2327.8578

+ 0.29 %

Reşat ve Hamit Altın (Osmanlı altını)

911.9819

913.9819

+ 0.29 %

Cumhuriyet Altını (ata altın fiyatı)

938.0099

940.0099

+ 0.29 %

24 Ayar Altın (g)

140.8722

141.7650

+ 0.29 %

22 Ayar Altın (g)

128.1937

129.0062

+ 0.29 %

18 Ayar Altın (g)

105.6542

106.3238

+ 0.29 %

14 Ayar Altın (g)

82.1285

82.6490

+ 0.29 %

ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİ YAKININDA



Altın fiyatları, Japonya Merkez Bankası`nın politika toplantısı sonrası üç haftanın en yüksek seviyesi yakınında kaldı.



Altın fiyatları, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bugün sona eren toplantısında para politikasını değiştirmemesinin ardından, dikkatlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) bugünkü toplantısına çevrilmesi ile birlikte, üç haftanın en yüksek seviyesi yakınında kaldı.



Altının onsu yüzde 0.2 düşerek ons başına 1,238.54 dolara geriledi. Fiyatlar Salı günü 1,244.66 dolar ile 30 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



CMC Markets baş piyasa analisti Ric Spooner, "Altın, düşük faizler, zayıf dolar ve ABD'de süregelen siyasi risklerden oluşan mutluluk üçgeninden faydalanıyor," dedi ve "BOJ muhtemelen aktının görünümünü bozmayacak, ancak AMB biraz risk oluşturuyor. AMB'den gelebilecek piyasanın beklediğinden daha şahin işaretler fiyatlarını olumsuz etkileyebilir" şeklinde görüş bildirdi.



Japonya Merkez Bankası bugün sona eren iki günlük toplantısında, para politikasını değiştirmezken, enflasyon görünümünü düşürdü ve büyüme tahminini yükseltti.



Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesi bekleniyor.



Fed'in bu yıl faiz artırımına gitme olasılığının yüzde 50'nin altına inmesi ile birlikte, ABD'de gösterge tahvilin faizi bu hafta düştü ve dolar değer kaybetti.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi 10 ayın en düşük seviyesini gördü.