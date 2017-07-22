Dev yatırıma milyar $’lık imza

Rönesans
Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketi ortaklığıyla hayata geçirilecek ve dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alacak İkitelli Şehir Hastanesi'nin finansal kapanışı tamamlandı. Bu kapsamda, projenin hayata geçirilmesi için gereken tutarın yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1.5 milyar dolar, JBIC, NEXI, SMBC, BTMU, Nippon Life Insurance Company
, Dai-ichi Life Insurance Company, The Iyo Bank ve Standard Chartered Bank'ın bulunduğu 8 farklı global finans kuruluşundan sağlandı. Bir milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına sahip olacak 2 bin 682 yatak kapasiteli hastane, faaliyete geçtiğinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.
DEPREMDE BİLE AMELİYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı finansal kapanış imza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, açıldıktan sonra her gün 24 bin ziyaretçi, 2 bin refakatçi, 4 bin 650 sağlık personeli, 4 bin 500 medikal personel ile günde 65 bin kişinin, yılda 23 milyon kişinin hastaneyi kullanacağını dile getirdi. Rönesans Sağlık Yatırım
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu da deprem anında bile hastanede ameliyatların devam edeceği bir teknolojiyle bu projeyi inşa edeceklerini anlattı. JBIC İcra Kurulu Direktörü Tadashi Maeda, hastanenin Türkiye ve Japonya
arasındaki işbirliği için stratejik bir eşik olduğunu söyledi. Sojitz Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yoji Sato ise "Bu proje sağlık sektöründeki en sembolik projelerimizden" dedi.