Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Türkiye'nin cari açığının eş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunun belirtildiği açıklamada, yüksek emtia fiyatlarının cari açıkta artışa neden olduğu bildirildi.

Ancak, Türkiye'de ekonomik büyümenin geri döndüğünün kaydedildiği açıklamada, büyüme oranının eş ülkelerin üzerinde kalmaya devam etmesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, potansiyel olarak daha yumuşak siyasi bir ortamın, turizm sektöründe erken gelen toparlanma sinyallerinin ve daha güçlü bir dış ortamın Türkiye'nin performansını destekleyeceği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, zayıf ekonomi ve artan finansal maliyetler nedeniyle olumsuz etkilenen bankaların direncini ispatladığının altı çizildi.

Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun vurgulandığı açıklamada, özel sektörün de "canlı" olduğu yorumunda bulunuldu.

Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının 2017-2019 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 olmasını öngörüyor.