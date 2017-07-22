Kıymetli taşların değerini İstanbul Kuyumcular Odası belirleyecek

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, İKO yönetiminin Borsa İstanbul ile sürdürdüğü görüşmeler sonucu İKO GLT ve Ayarevi'nin, kıymetli taşlar konusunda değerleme hizmeti veren kuruluş olarak kabul edildiğini söyledi.



Borsa İstanbul'un değerleme fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptığını belirten İşler, İstanbul Kalkınma Ajansından (İSTKA) aldıkları destekle Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemoloji laboratuvarı GLT'yi kurduklarını hatırlattı.

Laboratuvarda yeni bir hizmet daha başlattıklarını bildiren İşler, şunları kaydetti:



"Kuyumcular Odası olarak, Borsa İstanbul'dan aldığımız özel yetkiyle pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikasyon hizmetinin yanı sıra GLT'de artık ithal edilen taşların kıymet (değer) takdirini de yapmaya başladık. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'la uzun bir süredir sürdürdüğümüz görüşmeler ışığında İKO GLT Laboratuvarı ve İKO Ayarevi, kıymetli taşlar konusunda değerleme hizmeti veren kuruluş olarak kabul edildi"

"SEKTÖR MENSUPLARI İTHAL ETTİKLERİ TAŞLARIN DEĞERLEME TESPİTİNİ YAPABİLİYOR"



Norayr İşler, Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun, son yaptığı toplantıda kendilerine değerleme hizmeti yetkisi verilmesini karara bağladığını, aynı kararda, değerleme hizmetinde indirime de gidildiğini söyledi.

İşler, "Bu gelişmeyle ihracat ve ithalat için ekspertiz raporu alan, kıymetli madenlerin ayar kontrolünü yapan ve pırlanta, renkli taşlar ve mücevherlerine sertifikasyon hizmeti için İKO'ya gelen sektör mensupları, artık ithal ettikleri kıymetli ve yarı kıymetli taşların değerleme tespitini yapabiliyor" dedi.



GLT ve İKO Ayarevi'nin, Borsa İstanbul'dan aldığı yetkiyle değerleme için getirilen ilk parti taşları incelediğini ifade eden İşler, konusunda uzman gemologlar tarafından incelenen taşların kısa süre içerisinde değer tespitinin yapılarak sektör firmasına teslim edildiğini bildirdi.