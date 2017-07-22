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Özel hastane dan 335 lira aldı!

Giriş Tarihi: 22.7.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.7.2017 10:24
Özel hastane ücretsiz aşıdan 335 lira aldı!

İstanbul’da 1 yndaki bebeğine özel bir hastanede zorunlu aşı yaptıran anne, kendisinden 335 TL ücret alındığını iddia etti. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Güner, “Aşılar uygulanmaktadır” dedi

'da yaşayan 28 yndaki P.B. oğlunun rutin kontrolü için gittiği özel Hastanede zorunlu 1 yaş aşılarını da yaptırmak isteyince, hastane devletin dağıttığı aşılar için ücret talep etti.

335 LİRA İSTEDİ

Habertürk'ün haberine göre; genç anne kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği aşısı olmak üzere 3 aşı için hastaneye 335 TL ödedi. Hastane genç kadının tepkisiyle karşılaşınca ücretin iade edileceğini söylese de anneye detaylı fatura verilmedi. si sözü alan anne, uzun süre söz konusu hastaneden bir yanıt alamadı.

AŞILARDAN ÜCRET ALINMIYOR

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, ebeveynleri "Aşı taahhütnamesini imzalayan özel ve devlet hastanelerine aşı- lar tarafımızdan ücretsiz olarak verilmektedir ve bu aşılar ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bu konuda sorun yaşayan vatandaşlarımız detaylı faturaları ile İl sağlık Müdürlüğü ile Alo 184 Sabim hattına başvurabilirler. Aşılar ASM'lerde de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Çocukların ailelerinden, yaptırdıkları aşıları aile hekimlerine bildirmelerini istiyoruz" diye uyardı.

İŞTE O AŞILAR

Ülkemizde her çocuğun takviminde yer alan tüm aşıları ücretsiz yapılıyor. Aşı takviminde, doğumdan ilköğretim 8'inci sınıfa kadar yapılan zorunlu çocukluk dönemi aşıları arasında Hepatit B, verem, Dabt-İPA-Hib, prönomokok, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci, erişkin tipi difteri, tetanoz, suçiçeği A ile hepatit A aşısı yer alıyor.

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Özel hastane ücretsiz aşıdan 335 lira aldı!
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