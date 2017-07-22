Ülkeler dedikoduyla yönetilemez

Türkiye'yi ekonomik ilişkiler anlamında tehdit eden Almanya
'ya devletin zirvesinden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Binali Yıldırım
, Alman şirketlerin Türkiye'de soruşturulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. İstanbul'da İkitelli Şehir Hastaneleri'nin imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman Ekonomi Bakanı'nın hiçbir mesnete dayanmayan dolaylı mesajlarla Türkiye'ye yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi amaçlayan beyanlarını kınıyorum. MİT ve İçişleri Bakanlığı'nı aradım, şu ana kadar hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatılmış soruşturma/araştırma olmadığı bilgisini aldım, hepsi yalan" dedi.
ONLARIN GARANTİSİ BİZİZ
Alman yetkililere "Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle bizi korkutmaya hiç gücünüz yetmez" diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Türkiye'de yatırım yapan Alman firmalarını nasıl güvence altında çalıştırdıysak, aynı şekilde güvence altında çalıştırmayı sürdürürüz, onların garantisi biziz. Almanya'nın Türkiye ile münasebetlerini lekelemek isteyenler yanlış yolda gidiyor. Almanların iddiaları uluslararası şirketlerin kafasını karıştırmaya yönelik. Uluslararası yatırımcıların tamamı gibi Alman şirketlerine de kapılarımız sonuna kadar açık."
İDDİALARI İSPATA DAVET EDİYORUM
Almanya'nın kara propaganda yaparak ülkeye son beş yılda 9 milyar dolarlık yatırım yapan Alman şirketleri üzerinde baskı yapmaya çalıştığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yabancı şirketlerle ilgili kara liste hazırladığı iddiasını ortaya atanları bunu ispata davet ediyorum. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemizin seyahat için güvensiz olduğu iddiası, yersiz ve kasıtlı. Ülkeler dedikodularla yönetilemez, kendileri için hukuk devleti diyenlerin, ülkemiz için hukuku hiçe saymasını kabul etmiyoruz" dedi.
KÖRFEZ YATIRIMCISINA ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesi bölgedeki krize ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, şöyle konuştu: "Körfez bölgesindeki yatırımcılara çağrıda bulunuyorum: Türkiye bu bölgedeki herkesi kardeşi olarak görüyor. Körfez'deki sorunun çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Ülkemizde yatırımları bulunan Katarlılar kadar Suudi Arabistan, BAE ve diğer Körfez ülkelerinden yatırımcıları da destekliyor, birlikte daha çok çalışmak istiyoruz. Siyasi sorunlar geçicidir, ekonomik ilişkilerse kalıcıdır; Körfez'deki yatırımcılardan tercihlerini uzun vadeli ilişkilerden yana kullanmalarını bekliyorum."
HASTANE TÜRKİYE'YE VİZYON KATACAK
5 bin işçi ve 400 mimar-mühendisin çalışmasıyla 36 ayda tamamlanacak İkitelli Şehir Hastanesi
'nin İstanbul'a ve Türkiye'ye sağlık alanında yepyeni bir vizyon katacağını belirten Erdoğan, Japonlar'a da kadirşinaslıklarından dolayı teşekkür etti.
EKONOMİDEN GÜZEL SİNYALLER GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl
Türkiye'nin yüzde 2.9;
bu yıl ilk çeyrekte de
yüzde 5 büyüdüğünü
hatırlatarak, "İkinci
çeyrek çok daha
farklı gelecek buna
inanıyorum. Ekonominin
her alanından güzel
sinyaller geliyor,
borsanın yüzde yüzün
üzerinde sıçraması
birçoğunu şaşırtıyor.
Böyle bir dönemde
Türkiye'ye güvenen ve
yatırım yapan herkes
kazanacaktır. Türkiye
bölgesindeki krizlere
ve kendisine yönelik
tüm saldırılara rağmen
büyüme, gelişme,
ilerlemeyi sürdürüyor"
diye konuştu.
DAHA SAKİN HAREKET EDELİM
Başbakan Binali Yıldırım da dün yaptığı açıklamada Alman şirketlere soruşturma iddialarının doğru olmadığını söyledi. Yıldırım, "Daha sakin hareket edelim, meseleleri çözebiliriz. Türkiye güvenli bir ülke, yatırımcıları tedirginliğe itecek bu tür açıklamalardan uzak durulmalı" dedi.
Yıldırım, Türkiye'deki Alman şirketlerinin yarım asır geçmişi olduğunu belirterek, "Burada isim vermek istemiyorum ama o şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda hiç Alman şirketi olarak düşünmez, Türk şirketi olarak düşünür. Herhangi bir araştırma-soruşturma yok. Türkiye güvenli bir ülkedir" diye konuştu.
YATIRIMLAR HÜKÜMET GARANTİSİNDE
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Alman yatırımların yüzde 100 hükümet garantisinde olduğunu ekonomik ilişkilerin etkilenmeyeceğini söyledi. Almanya ile yaşanan krizin geçici olduğunu belirten Zeybekci, şöyle devam etti: "Bu kriz geçicidir. Alman vatandaşları için Türkiye'ye seyahat yapılması yönündeki açıklamalar talihsizdir, turizmde kayda değer bir etkilenme öngörmüyorum. Alman yatırımları hukuk ve kanunların garantisi altında."
KAVGAYI BAŞLATAN ZARAR GÖRÜR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil
Ertem, Alman şirketlerin
uzun yıllardır Türkiye'de
güvenle çalıştıklarını
belirterek, "Alman
siyasetçiler kendi
yatırımcılarının önünü
kesiyor. Hiçbir ülke kârı
olmayan ülkeye gelmez.
Alman siyasetçiler şunu
gözardı etmesin. Türkiye
coğrafyasında yatırım
yapılabilecek ender
istikrarlı ülkelerden" dedi.
Cemil Ertem, ekonominin
siyasi koz olarak
kullanılamayacağını
belirterek, "Siyasi
gerginlikler telafi edilir
ancak ekonomide başlatan
zarar görür" diye konuştu.
İKİ ÜLKE TİCARİ PARTNER
Alman bakanların tehditlerine rağmen ekonomik veriler iki ülkenin önemli bir partner olduğunu gösteriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarına göre ilk altı ayda Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 7 milyar dolar ile Almanya. Almanya açısından da Türkiye önemli bir pazar. TÜİK rakamlarına göre 2016 yılının tamamında Almanya'dan 21.4 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre son 5 yılda Alman şirketlerinin yatırımı ise 3.8 milyar dolar oldu.