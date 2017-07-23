Kahramanmaraş'ın oymalı sandıkları tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı tescil başvurusu kabul edilerek, "Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni"nde yayımlandı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kahramanmaraşlı eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizi ile Osmanlı sarayına giren oymalı sandıklar, daha sonra saraya birçok gelin gönderen Kahramanmaraş'ta tarihi süreçte adeta markaya dönüştü.

Ustaların maharetli ellerinde farklı şekiller alan sandıkların, hediyelik küçük ebatlardan çeyizlik büyük boylara kadara tüm tasarımları ve üretimi Kahramanmaraş'ta yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin Anadolu'ya gelmeleri ile sandık yapmaya başladıklarını söyledi.

Özellikle Kahramanmaraşlı ustaların hünerli ellerinde sandıkların şekillendiğini belirten Kabakcı "Sandıklar, Anadolu'nun değişik yerlerinde yapılmasına rağmen Kahramanmaraş'ta bulunan iklim çeşitliliğinden neşret eden değişik bitki sistematiğinin bulunması, tarihten beri Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olmasından dolayı Kahramanmaraşlı ustaların elinde son şeklini aldı." dedi.

- "Tekrar önem kazandı"

Kabakçı, sandık oymacılığının son dönemlerde tekrar önem kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz de bu coğrafi işaretlerimizi Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ederek tescil altına almamız gerektiği için değişik çalışmalar içerisine girdik. Bunun için önce Kahramanmaraş burmasını, Hartlap bıçağını, fıstık ezmesini, çöreğini, ve oyma sandığımızı tescillendirdik. Gelin giderken çeyizlerinin içine konduğu sandıktır. Bu Kahramanmaraş'ta 4, 6 ve 8 köşeli olarak yapılır. Ceviz ağacı ve bir çok ağaçtan yapılması boya kullanılmaması, taş kullanılmaması, sedef kullanılmaması Maraş sandığına özgüdür."

Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi olarak sandıkları ve üzerlerindeki motifleri sonsuza kadar yaşatmak istediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sanat dalımızı inşallah sonsuza dek devam etmesi için coğrafi tescillerini yapıyoruz. Tarihi çarşılarımızı da restore etmek suretiyle bunların Türkiye ve dünya pazarına çıkmasını sağlıyoruz. Bu sayede de Kahramanmaraş'ı iç ve dış turizme açarak bu tarihi zenginlikten tüm dünya insanlarının bilgilenmesi sağlanmış olacak."