Fakıbaba'dan lüks otellere israfı önleyin çağrısı

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında Türkiye tarafından Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullanılmak üzere ilk dönemde toplam 10 milyon dolar katkı sağlandığını belirterek, ikinci dönemde de Türkiye'nin FAO'ya toplamda 20 milyon dolarlık katkı sunacağını bildirdi.

CerModern Sanat Merkezi'nde FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın (FTPP) ikinci aşamasının tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Açılışta konuşan Fakıbaba, 7 milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkati çekerek, 8 milyon insanın açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"LÜKS OTELLERDE PORSİYONLAR KÜÇÜLTÜLMELİ"

Dünya çapında her yıl üretilen 4 milyon ton gıdanın 1,3 milyon tonunun israf edildiğini anlatan Fakıbaba, "Lokantalarda porsiyonlar çok büyük. Önümüze yemekler geliyor ve ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı çöpe gidiyor. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere vermek zorundayız. Onun için porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. Her yerde artan yemekleri kendim alıp götürüyorum, orada bırakmıyorum, biliyorum ki orada zaten dökülecek. Bunu sizlere de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, Türkiye'nin 1948 yılından bu yana FAO'ya üye olduğuna işaret ederek, "Ortaklık programı kapsamında Türkiye hükümeti tarafından Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullanılmak üzere ilk dönemde toplam 10 milyon dolar katkı sağlanmıştır. Bu çerçevede ilk dönemde toplam 28 proje onaylanmış ve uygulama başlamıştır. İkinci döneme hazırlanırken geçmiş tecrübeler de göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılmıştır. Bu defa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti FAO'ya toplamda 20 milyon dolarlık katkı sunacaktır." diye konuştu.

Suriye'de en az 500 bin insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Fakıbaba, Türkiye'de Suriye krizi mağdurları için ilk günden beri dil, din, ırk ayrımı yapmadan açık kapı politikası uygulandığını belirtti. Fakıbaba, bugün 3 milyon Suriyeli ile en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Fakıbaba, 2018'de İslam İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı ile Balkan Ülkeleri Tarım Bakanları toplantısının Bakanlığının ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade ederek, FAO ülkeleri ile olan iş birliğinin de daha iyiye gideceğini söyledi.

"BU İŞİN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM"

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, kurbanlık hayvan ve et fiyatlarına ilişkin, "Biz her zaman çok çalışacağız, çok şeffaf olacağız. Üreticimizin, tüketicimizin, kasabımızın, esnafımızın mutlu olabileceği bir hazırlık içerisindeyiz. Ben 5 günlük bir bakanım, bu işler için mutlaka projeler üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da bana talimatı açık, şeffaf olacaksın ve hem üreticiyi hem tüketiciyi en iyi şekilde koruyacaksın." dedi.

Fakıbaba, Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına uyguladığı yasağa ilişkin bir soru üzerine de "Bu bölgenin en önemli iki lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin, bu görüşmelerin devam edeceğine ve bu işin çözüleceğine inanıyorum. Neticede birbirini seven iki ülke ve iki toplum var, bunun halledileceğine ben de şahsen yürekten inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesiminin önlenmesine ilişkin de Fakıbaba, üreme durumu olmayan veya laktasyon dönemini tamamlayan dişi hayvan kesimine karşı olmadıklarını dile getirerek, hayvancılıkta ve tarımda Türkiye bu bölgenin tümünü besleyebilecekken, Türkiye'nin hayvan ve tarım ürünü ithal etmesinin kendisini üzdüğünü, bunun tedbirlerini almaya devam edeceklerini söyledi.

Kısa, orta ve uzun vadelerde programlar hazırlayacaklarını dile getiren Fakıbaba, dünyada artık petrol değil, gıdaların ön planda olduğunu, kendisinin ve Bakanlık çalışanlarının bunun bilinci ile hareket ettiğini bildirdi.